Перевезти матеріальні надбання всього свого життя на практиці не так вже й просто. Хтось робить це у кілька підходів, перетинає кордон завантаженими по зав'язку грузовими автобусами або ж користується послугами міжнародної пошти.

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Досвід українських мігрантів

Українець Сергій переїхав у польське місто Гдиню разом з дружиною. Спершу пара планувала придбати все необхідне на місці, однак згодом вирішили, що менш ніж за 1 000 євро можна знайти перевізника, який допоможе з особистими речами.

Підрахувавши всі теоретичні витрати, сім'я зрозуміла, що скористатись такою послугою буде вигідніше – у новій країні на перших етапах й так довелось добряче витратитись на оренду житла та побутові дрібниці.

З перевізником парі вдалось взяти з собою у Польщу все, що помістилось:

пилосмок;

посуд;

одяг;

простирадла, ковдри та подушки;

сушку для білизни.

Велику техніку (холодильник та пральну машину) подружжя не перевозило, адже ті й так потребували заміни.

Подружжя скористалось послугами приватного перевізника / Фото Pexels

Мінуси такого перевезення

На думку Сергія, вони збирались поспіхом, і тому добряче переплатили. За словами українця, це був "перший кращий" перевізник, якого вдалось знайти, і все було домовлено "на словах".

Деякі речі, на жаль, пошкодились під час транспортування, а висунути претензії було нікому,

– розповідає мігрант.

Сергій радить користатися послугами офіційних компаній, які ставляться до перевезень дбало та відповідають за збереження стану речей.

Також українець застерігає співвітчизників, щоб ті не поспішали перевозити все й одразу – зазвичай на зйомних квартирах є все необхідне, а якщо ви плануєте мешкати у гуртожитку, то там точно багато чого не поміститься.

Не варто перевозити все й одразу / Фото Pexels