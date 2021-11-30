Як пересуватися з дитиною в авто на італійських дорогах: головні правила
30 листопада 2021 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:Українська Газета. ІТ
Безпека на дорозі повинна бути витримана завжди. Тим паче тоді, коли у салоні транспортного засобу перебувають діти. Правила дорожнього руху в Італії пояснюють зокрема і те, як потрібно перевозити неповнолітніх.
За нехтування правилами, що стосуються комфорту та безпеки дітей під час автомобільної подорожі, передбачені немалі штрафи. На території Європи ці вимоги схожі. Проте, перед поїздкою у певну країну варто все ж зосередитися на вивченні правил дорожнього руху саме цієї конкретної країни.
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Які правила перевезення дітей в транспортному засобі діють в Італії
Мандрівникам та трудовим мігрантам слід звернути увагу на такі правила, що стосуються дітей в автомобілях:
- діти, яким менше ніж 12 років, зріст яких є нижчим за 150 сантиметрів, можуть пересуватися в автомобілі виключно в спеціальному дитячому утримувальному пристрої: спереду – тільки в автокріслі, на задньому сидінні – в автокріслі, бустері або спеціальному сидінні;
- діти, яким менше ніж 12 років, зріст яких перевищує 150 сантиметрів, можуть перевозитися на задньому сидінні машини, пристебнутими ременем безпеки або на передньому сидінні, в спеціальному дитячому автокріслі, що відповідає віку і вазі;
- діти, яким понад 12 років, можуть перевозитися в автомобілі як дорослі незалежно від росту (тобто, на задньому або передньому сидінні, пристебнутими ременем безпеки);
- заборонено перевозити дитину до 3-х років на передньому сидінні, в кріслі проти руху, з активованою подушкою безпеки;
- діти до 3-х років не можуть перебувати в транспортних засобах, не обладнаних ременями безпеки та без спеціального утримувального пристрою.