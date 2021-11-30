За пренебрежение правилами, касающимися комфорта и безопасности детей во время автомобильного путешествия, предусмотрены немалые штрафы. На территории Европы эти требования похожи. Однако перед поездкой в ​​определенную страну следует все же сосредоточиться на изучении правил дорожного движения именно этой конкретной страны.

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Какие правила перевозки детей в транспортном средстве действуют в Италии.

Путешественникам и трудовым мигрантам следует обратить внимание на такие правила, которые касаются детей в автомобилях:

дети младше 12 лет, рост которых ниже 150 сантиметров , могут передвигаться в автомобиле исключительно в специальном детском держательном устройстве: спереди – только в автокресле, на заднем сиденье – в автокресле, бустере или специальном сиденье;

дети младше 12 лет, рост которых превышает 150 сантиметров , могут перевозиться на заднем сиденье машины, пристегнутыми ремнем безопасности или на переднем сиденье, в специальном детском автокресле, соответствующем возрасту и весу;

дети старше 12 лет могут перевозиться в автомобиле как взрослые независимо от роста (на заднем или переднем сиденье, пристегнутыми ремнем безопасности);

запрещено перевозить ребенка до 3 лет на переднем сиденье, в кресле против движения, с активированной подушкой безопасности;

дети до 3 лет не могут находиться в транспортных средствах, не оборудованных ремнями безопасности и без специального удерживающего устройства.