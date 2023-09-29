Десинхроноз (або джетлаг) – це наслідок того, що біологічні ритми людини не збігаються із часом доби в країні прибуття. Людський організм реагує на цей стрес, тому перший період у новому часовому поясі може бути погане самопочуття: сонливість, дратівливість та неуважність.

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Побороти джетлаг

Вчені час від часу намагаються знайти дієві поради, які можуть полегшити для мандрівників цей стан. Останні дослідження стосуються прийому їжі.

Організм людини – це не один великий годинник. У нас є декілька внутрішніх ‎годинників, які орієнтуються на різні сигнали: сонячне світло, фізична активність і прийоми їжі. Вчені з Північно-Західного університету та Інституту Санта-Фе в США спробували відповісти на питання, як ці внутрішні годинники можуть синхронізуватися.

Для цього вченим довелось розробити складну математичну формулу, яка допомагає зрозуміти, коли потрібно їсти, щоб полегшити зміну часових поясів.

Коли потрібно їсти, щоб уникнути джетлагу

Після тривалих розрахунків вчені зробили такі висновки. Щоб швидше адаптуватися до нового часового поясу, потрібно збільшити кількість їжі рано вранці після перельоту. Ситний ранній сніданок кілька перших днів подорожі допоможе підлаштувати біоритми під новий час.

Дослідники не рекомендують постійно зміщувати графіки прийому їжі. Також не варто їсти вночі. Такі помилки лише підсилять розбіжності між внутрішніми годинниками.

Як підготуватись до зміни часового поясу

Можна заздалегідь почати підлаштовуватись під часовий пояс, в якому ви маєте опинитися. Якщо полетите на Схід – лягайте і вставайте раніше, а якщо на Захід – навпаки, йдіть спати й прокидайтеся пізніше.

Існує навіть спеціальний сайт, який автоматично покаже вам рекомендації й допоможе організму перелаштуватися. Потрібно просто ввести дані про ваш переліт.

Після прильоту постарайтеся багато часу проводити на вулиці та не лягайте спати одразу. Не вживайте алкоголь та каву, це тільки посилить навантаження на організм.