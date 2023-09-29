Десинхроноз (или джетлаг) – это следствие того, что биологические ритмы человека не совпадают с временем суток в стране прибытия. Человеческий организм реагирует на этот стресс, поэтому в первый период в новом часовом поясе может быть плохое самочувствие: сонливость, раздражительность и невнимательность.

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Победить джетлаг

Ученые иногда пытаются найти работающие советы, которые могут облегчить для путешественников это состояние. Последние исследования касаются приема пищи.

Организм человека – это не одни большие часы. У нас есть несколько внутренних часов, которые ориентируются на различные сигналы: солнечный свет, физическая активность и приемы пищи. Ученые из Северо-Западного университета и Института Санта-Фе в США попытались ответить на вопрос, как эти внутренние часы могут синхронизироваться.

Для этого ученым пришлось разработать сложную математическую формулу, помогающую понять, когда нужно есть, чтобы облегчить смену часовых поясов.

Когда нужно есть, чтобы избежать джетлага

После длительных расчетов ученые сделали следующие выводы. Чтобы быстрее адаптироваться к новому часовому поясу, нужно увеличить количество еды рано утром после перелета. Сытный ранний завтрак несколько первых дней путешествия поможет перестроить биоритмы на новое время.

Исследователи не рекомендуют постоянно смещать графики приема пищи. Также не стоит есть ночью. Такие ошибки только усилят разбежности между внутренними часами.

Как подготовиться к смене часового пояса

Можно заранее начать подстраиваться под часовой пояс, в котором вы планируете оказаться. Если полетите на Восток – ложитесь и вставайте раньше, а если на Запад – наоборот, идите спать и просыпайтесь позже.

Существует даже специальный сайт который автоматически покажет вам рекомендации и поможет организму перестроиться. Нужно просто ввести данные о вашем перелете.

По прилету постарайтесь больше времени проводить на улице и не ложитесь спать сразу. Не употребляйте алкоголь и кофе, это только усугубит нагрузку на организм.