Як пандемія вплинула на фінансове становище жителів Італії

Пандемія різко погіршила фінансове становище італійців. Багато людей почали відчувати труднощі з грошима. Майже 5,6 мільйона жителів країни опинилися у злиднях.

Такі дані звіту гуманітарної організації Caritas Italia. Серед всіх європейських країн Італія найбільше відчула негативний вплив пандемії на економіку, особливо на початку епідемії, коли в країні щодня фіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

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Детальніше про збіднілих жителів Італії

Найсильніше від бідності страждають:

Валле-д'Аоста;

Кампанія;

Лаціо;

Сардинія;

Південний Тіроль.

Загалом 2 мільйони бідних сімей виховують понад 1,3 мільйона неповнолітніх. Вражає, що стільком дітям в Італії родичі не можуть забезпечити гідних умов життя. У Caritas Italia назвали цю ситуацію "кризою небаченого масштабу".

При цьому пандемія у кілька разів знизила шанси збіднілих людей на покращення фінансової спроможності.

Гуманітарні організації закликають уряд прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі переглянути державні програми допомоги, щоб люди могли принаймні виплатити борги.