Такие данные отчета гуманитарной организации Caritas Italia. Среди европейских стран Италия больше всех почувствовала негативное влияние пандемии на экономику, особенно в начале эпидемии, когда в стране ежедневно фиксировали рекордное количество заражений коронавирусом.
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Подробнее об обедневших жителях Италии
Сильнее всего от бедности страдают:
- Валле-д'Аоста;
- Кампания;
- Лацио;
- Сардиния;
- Южный Тироль.
Известно, что 2 миллиона бедных семей воспитывают более 1,3 миллиона несовершеннолетних. Поразительно, что стольким детям в Италии родственники не могут обеспечить достойных условий жизни. В Caritas Italia назвали эту ситуацию "кризисом невиданного масштаба".
При этом пандемия в несколько раз снизила шансы обедневших людей на улучшение финансовой состоятельности.
Гуманитарные организации призывают правительство премьер-министра Италии Марио Драги пересмотреть государственные программы помощи, чтобы люди могли по крайней мере выплатить долги.