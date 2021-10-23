Такие данные отчета гуманитарной организации Caritas Italia . Среди европейских стран Италия больше всех почувствовала негативное влияние пандемии на экономику, особенно в начале эпидемии, когда в стране ежедневно фиксировали рекордное количество заражений коронавирусом.

Интересно Как украинцу открыть и закрыть счет в польском банке: инструкция и сравнение финучреждений

Подробнее об обедневших жителях Италии

Сильнее всего от бедности страдают:

Валле-д'Аоста;

Кампания;

Лацио;

Сардиния;

Южный Тироль.

Известно, что 2 миллиона бедных семей воспитывают более 1,3 миллиона несовершеннолетних . Поразительно, что стольким детям в Италии родственники не могут обеспечить достойных условий жизни. В Caritas Italia назвали эту ситуацию "кризисом невиданного масштаба".

При этом пандемия в несколько раз снизила шансы обедневших людей на улучшение финансовой состоятельности.