Громадяни України, які перебувають у Польщі та хочуть отримати свої перші водійські права, можуть записатися на курси водіїв. Розповідаємо про алгоритм дій та які умови повинні бути дотримані.

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Що треба зробити, аби отримати права водія у Польщі

#1

Звернутися до відділу комунікації за місцем проживання, аби отримати профіль кандидата у водії (PKK). При собі потрібно мати такі документи:

заява;

фотографія розміром 3,5×4,5 сантиметрів;

довідку про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК;

медичну довідку, яка підтверджує відсутність протипоказань для керування автомобілем.

#2

Вибрати автошколу, яка найкраще вам підходить та записатись на курси. При цьому вам потрібно буде надати свій PKK.

#3

Далі треба пройти теоретичний і практичний курси навчання. Скласти внутрішній іспит, після чого ви отримаєте сертифікат про завершення навчання в автошколі.

#4

Записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, а також сертифікат з автошколи.

#5

Після успішного складання всіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху потрібно оплатити виготовлення посвідчення водія та відразу забрати готовий документ.

Крім цього, українцям слід пам'ятати про умови, відповідно до яких їм надається право йти на курси водіїв. Зокрема: