Граждане Украины, находящиеся в Польше и желающие получить свои первые водительские права, могут записаться на курсы водителей. Рассказываем об алгоритме действий и какие условия должны быть соблюдены.

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Что нужно сделать, чтобы получить водительские права в Польше

#1

Обратиться в отдел коммуникации по месту жительства, чтобы получить профиль кандидата в водители (PKK). При себе нужно иметь следующие документы:

заявление;

фотография размером 3,5х4,5 сантиметров;

справку ознакомления с содержанием ст. 233 УК;

медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний для вождения автомобиля.

#2

Выбрать автошколу, которая лучше всего подходит и записаться на курсы. При этом вам нужно будет предоставить свой PKK.

#3

Далее следует пройти теоретический и практический курсы обучения. Сдать внутренний экзамен, после чего вы получите сертификат о завершении обучения в автошколе.

#4

Записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения. Для допуска к сдаче необходимо предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK, а также сертификат из автошколы.

#5

После успешной сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения нужно оплатить изготовление водительского удостоверения и сразу забрать готовый документ.

Кроме этого, украинцам следует помнить об условиях, в соответствии с которыми им предоставляется право идти на курсы водителей. В частности: