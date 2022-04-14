Як отримати карту резидента TIE в Іспанії: 5 кроків

Українцям, які планують залишитися в Іспанії на тривалий термін, потрібно оформити спеціальний документ TIE.

Про те, як подати документи на отримання ідентифікаційної картки в Іспанії, розповіла експертка з іміграції Аліна Кабакова на своїй сторінці в Instagram.

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Що таке TIE

Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) – основний документ, що засвідчує особу іноземця-резидента на території Іспанії. TIE зобов'язаний отримати будь-який іноземець, який планує легально перебувати в країні понад 6 місяців поспіль.

Як записатися на отримання TIE

Якщо ви приїхали в Іспанії з України, то насамперед вам необхідно отримати статус тимчасового захисту. Для цього подзвоніть за номером +34 910 474 444 та запишіться.

Важливо: за номером можна записуватися тим, хто перебуває у Барселоні, Аліканте, Малазі або ж Мадриді. Якщо ви зупинилися в інших містах, то вам потрібно знайти відділ поліції, Червоного Хреста, представництво організацій ACCEM чи ACNUR. Там вам допоможуть з отриманням статусу тимчасового захисту.

Далі згідно з вашим записом потрібно піти й отримати аркуш тимчасового захисту, на якому буде ваша фотографія, відбитки пальців та вказаний привласнений вам номер NIE. Не забудьте прихопити з собою закордонний паспорт.

На сайті поліції зареєструйтеся на отримання пластикової картки резидента Іспанії, вибираючи місто, розділ "policia tarjeta conflicto Ucrania", і далі вказуючи свій номер NIE.

Оплатіть мито 790-012 (16 євро), візьміть з собою квитанцію про оплату, анкету, фотографії, паспорт, документ про тимчасовий захист і у зазначений день в відділі поліції подайте заяву на отримання TIE. Там вам видадуть лист про реєстрацію запиту Resguardo.

З документом Resguardo та паспортом через 30 – 40 днів у тому самому місті, де ви подавалися на запит картки, та за адресою, яка вказана в аркуші Resguardo заберіть готову картку резидента TIE.

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TIE має термін дії – обов'язково потрібно продовжувати ідентифікаційну карту після певного періоду. Перша ваша картка буде дійсна впродовж 5 років, після продовження ви отримаєте TIE із десятирічним терміном дії.