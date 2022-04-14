О том, как подать документы на получение идентификационной карты в Испании, рассказала эксперт по иммиграции Алина Кабакова на своей странице в Instagram.

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Что такое TIE

Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) – основной документ, удостоверяющий личность иностранца-резидента на территории Испании. TIE обязан получить любой иностранец, планирующий легально находиться в стране более 6 месяцев подряд.

Как записаться на получение TIE

Если вы приехали в Испанию из Украины, то прежде всего вам необходимо получить статус временной защиты . Для этого позвоните по телефону +34 910 474 444 и запишитесь.

Важно: по номеру можно записываться тем, кто находится в Барселоне, Аликанте, Малаге или Мадриде. Если вы остановились в других городах, вам нужно найти отдел полиции, Красного Креста, представительство организаций ACCEM или ACNUR. Там вам помогут с получением статуса временной защиты.

Далее, согласно вашей записи, нужно пойти и получить лист временной защиты , на котором будет ваша фотография, отпечатки пальцев и указан присвоенный вам номер NIE. Не забудьте прихватить с собой загранпаспорт.

На сайте полиции зарегистрируйтесь на получение пластиковой карты резидента Испании , выбирая город, раздел "policia tarjeta conflicto Ucrania", и далее указывая свой номер NIE.

Оплатите пошлину 790-012 (16 евро), возьмите с собой квитанцию ​​об оплате, анкету, фотографии, паспорт, документ о временной защите и в указанный день в отделе полиции подайте заявление на получение TIE . Там вам выдадут письмо о регистрации запроса Resguardo.

С документом Resguardo и паспортом через 30 – 40 дней в том же городе, где вы подавались по запросу карты, и по адресу, указанному в листе Resguardo, заберите готовую карту резидента TIE .

Важно! TIE имеет срок действия – обязательно нужно продлевать идентификационную карту после определенного периода. Первая карта будет действительна в течение 5 лет, после продления вы получите TIE с десятилетним сроком действия.