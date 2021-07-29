Для того, щоб зробити на батьківщині друге щеплення, особі потрібно виконати три кроки. Перед тим треба подбати про наявність підписаної декларації з сімейним лікарем.

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Як отримати другу дозу вакцини в Україні

Крок 1

МОЗ радить звернутися до сімейного лікаря, щоб той вніс дані про отримання першої дози вакцини в електронну систему охорони здоров'я.

Щоб це зробити, потрібно мати офіційний документ, який засвідчує дані про виконану вакцинацію першою дозою за кордоном. Його переклад українською мовою може бути зроблений у довільній формі.

Крок 2

Далі треба звертатися у найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де доступна необхідна людині вакцина, у визначений термін після першої дози.

Нагадуємо, які терміни є рекомендованими для вакцин, що наявні в Україні:

AstraZeneca: 12 тижнів;

Comirnaty/Pfizer: 21 – 28 днів;

CoronaVac/Sinovac: 14 – 28 днів;

Moderna: 28 днів.

Крок 3

Останній крок передбачає, власне, отримання другого щеплення.

Якщо у людини є запитання чи їй відмовили в одержанні другої дози препарату, вона може звернутися до контакт-центру за номером 0-800-60-20-19.