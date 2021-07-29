Для того, щоб зробити на батьківщині друге щеплення, особі потрібно виконати три кроки. Перед тим треба подбати про наявність підписаної декларації з сімейним лікарем.
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Як отримати другу дозу вакцини в Україні
Крок 1
МОЗ радить звернутися до сімейного лікаря, щоб той вніс дані про отримання першої дози вакцини в електронну систему охорони здоров'я.
Щоб це зробити, потрібно мати офіційний документ, який засвідчує дані про виконану вакцинацію першою дозою за кордоном. Його переклад українською мовою може бути зроблений у довільній формі.
Крок 2
Далі треба звертатися у найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де доступна необхідна людині вакцина, у визначений термін після першої дози.
Нагадуємо, які терміни є рекомендованими для вакцин, що наявні в Україні:
- AstraZeneca: 12 тижнів;
- Comirnaty/Pfizer: 21 – 28 днів;
- CoronaVac/Sinovac: 14 – 28 днів;
- Moderna: 28 днів.
Крок 3
Останній крок передбачає, власне, отримання другого щеплення.
Якщо у людини є запитання чи їй відмовили в одержанні другої дози препарату, вона може звернутися до контакт-центру за номером 0-800-60-20-19.
- Нагадуємо, що в Україні повну вакцинацію пройшли 1,87 мільйона осіб.
- Всього введено 5,23 мільйона доз вакцин.
- Друга доза вакцини потрібна людям, яким за кордоном робили уколи препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, CoronaVac/Sinovac або Moderna. Тим, хто отримав щеплення засобом Johnson&Johnson (наприклад, на польсько-українському кордоні) друга порція препарату не потрібна.