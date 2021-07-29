Для того чтобы сделать на родине вторую прививку, необходимо выполнить три шага. Перед тем надо позаботиться о наличии подписанной декларации с семейным врачом.
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Как получить вторую дозу вакцины в Украине
Шаг 1
Минздрав советует обратиться к семейному врачу, чтобы тот внес данные о получении первой дозы вакцины в электронную систему здравоохранения.
Чтобы это сделать, нужно иметь официальный документ, подтверждающий данные о полученной первой дозе вакцины за рубежом. Его перевод на украинский язык может быть сделан в произвольной форме.
Шаг 2
Далее следует обращаться в ближайший пункт прививки или центр массовой вакцинации, где доступна необходима человеку вакцина, в определенный срок после первой дозы.
Напоминаем, какие сроки являются рекомендуемыми для вакцин, имеющиеся в Украине:
- AstraZeneca: 12 недель;
- Comirnaty/Pfizer: 21 – 28 дней;
- CoronaVac/Sinovac: 14 – 28 дней;
- Moderna: 28 дней.
Шаг 3
Последний шаг предполагает, собственно, получение второй прививки.
Если у человека есть вопросы или ему отказали в получении второй дозы, он может обратиться в контакт-центр по номеру 0-800-60-20-19.
- Напоминаем, что в Украине полную вакцинацию прошли 1,87 миллиона человек.
- Всего введено 5,23 миллиона доз вакцин.
- Вторая доза вакцины нужна людям, которым за рубежом делали уколы препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, CoronaVac/Sinovac или Moderna. Тем, кто получил прививку средством Johnson&Johnson (например, на польско-украинской границе) вторая порция препарата не нужна.