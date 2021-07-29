Для того чтобы сделать на родине вторую прививку, необходимо выполнить три шага. Перед тем надо позаботиться о наличии подписанной декларации с семейным врачом.

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Как получить вторую дозу вакцины в Украине

Шаг 1

Минздрав советует обратиться к семейному врачу, чтобы тот внес данные о получении первой дозы вакцины в электронную систему здравоохранения.

Чтобы это сделать, нужно иметь официальный документ, подтверждающий данные о полученной первой дозе вакци ны за рубежом. Его перевод на украинский язык может быть сделан в произвольной форме.

Шаг 2

Далее следует обращаться в ближайший пункт прививки или центр массовой вакцинации, где доступна необходима человеку вакцина, в определенный срок после первой дозы.

Напоминаем, какие сроки являются рекомендуемыми для вакцин, имеющиеся в Украине:

AstraZeneca: 12 недель;

Comirnaty/Pfizer: 21 – 28 дней;

CoronaVac/Sinovac: 14 – 28 дней;

Moderna: 28 дней.

Шаг 3

Последний шаг предполагает, собственно, получение второй прививки.

Если у человека есть вопросы или ему отказали в получении второй дозы, он может обратиться в контакт-центр по номеру 0-800-60-20-19 .