Як отримати COVID-сертифікат у Польщі, якщо щеплення були зроблені в Україні: інструкція

У Польщі більшість коронавірусних обмежень продовжили до кінця до 31 жовтня. Водночас було введену важливу зміну, пов'язану з видачею паспортів вакцинації.

Тепер трудові мігранти у Польщі можуть отримати електронний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, навіть за умови, якщо вони робили щеплення у себе на батьківщині. Йдеться про сертифікат вакцинації зразка ЄС.

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Як отримати електронний сертифікат вакцинації у Польщі

Щоб виробити в Польщі електронний сертифікат вакцинації міжнародного зразка, потрібно:

1. Зробити щеплення проти COVID-19 тією вакциною, яка дозволена для використання в ЄС. Це дві дози вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca або одна доза препарату Johnson & Johnson.

Отримати паперову довідку про вакцинацію та перекласти її польською мовою у присяжного перекладача.

Представити оригінальний документ та присяжний переклад в пункті вакцинації у Польщі та підписати на місці згоду на обробку персональних даних.

Отримати персональний сертифікат.

Нове розпорядження набере чинності з 30 вересня 2021 року. Відповідно, виробити паспорт вакцинації європейського зразка у випадку отримання щеплення в іншій країні, зокрема поза межами ЄС, зацікавлені особи зможуть вже від завтра.

що в Польщі повністю вакцинувалися проти COVID-19 вже 19,4 мільйона осіб. Для порівняння, в Україні таких людей зараз є 5,57 мільйона.