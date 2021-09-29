Теперь трудовые мигранты в Польше могут получить электронный сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, даже при условии, если они делали прививки у себя на родине. Речь идет о сертификате вакцинации образца ЕС.

Актуально Сервис международных переводов TransferGo празднует 9 лет: что компания делает для украинцев

Как получить электронный сертификат вакцинации в Польше

Чтобы выработать в Польше электронный сертификат вакцинации международного образца, необходимо:

1. Сделать прививку против COVID-19 той вакциной, которая разрешена для использования в ЕС. Это две дозы вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca или одна доза Johnson & Johnson.

Получить бумажную справку о вакцинации и перевести ее на польском языке у присяжного переводчика.

Представить оригинальный документ и присяжный перевод в пункте вакцинации в Польше и подписать на месте согласие на обработку персональных данных.

Получить персональный сертификат.

Новое распоряжение вступит в силу с 30 сентября 2021 года. Соответственно, выработать паспорт вакцинации европейского образца в случае получения прививок в другой стране, в частности за пределами ЕС, заинтересованные лица смогут уже завтра.