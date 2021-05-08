Окрім обліку у закордонних медустановах, породіллям слід також подбати про оформлення документів на дитину після її народження. Питання громадянства новонародженого може розглядатися в залежності від країни та індивідуальних обставин сім'ї, зокрема наявності в одного із батьків посвідки на проживання чи громадянства держави, у якій відбуваються пологи.

До теми Пологи в Австрії: розповідь української письменниці Катерини Бабкіної

Як новонародженому в Польщі отримати українське громадянство

Якщо обидвоє батьків у Польщі мають українське громадянство, то претендувати на польське громадянство для дитини вони не можуть.

У групі "Українці у Польщі" розгорілася ціла дискусія щодо того, як відбувається процес оформлення українського громадянства для дитини.

Після народження дитини у Польщі, українським парам видають Skrócony Akt Urodzenia – свідоцтво про народження. Щоб отримати на основі нього громадянство України та виробити закордонний паспорт для дитини, необхідно:

На основі Skrócony Akt Urodzenia виготовити розширений Zupełny odpis aktu urodzenia. Перекласти обидва документи українською мовою. Подати ці документи до однієї з українських уповноважених установ.

Як виглядає розширена версія польського свідоцтва про народження / Фото Gazeta Zlotoryjska

Перелік українських посольств та консульств України у Польщі:

Генеральне Консульство України у Кракові;

Посольство України в Республіці Польща (Варшава);

Генеральне Консульство України в Любліні;

Генеральне Консульство України в Гданську.

Одна із коментаторок допису в групі поділилася скриншотом з відповіддю на запитання щодо оформлення українського громадянства від Генерального Консульства України у Гданську.

В електронному листі вказано, що сім'я повинна попередньо зареєструватися на дві консульські дії, зокрема "Набуття громадянства" та "Оформлення паспорта". Обидві послуги здійснюються одночасно.

Скриншот відповіді українського консульства у Гданську / Фото Alina Harnyk