Кроме становления на учет в зарубежных медучреждениях, роженицам следует также позаботиться об оформлении документов на ребенка после его рождения. Вопрос гражданства новорожденного может рассматриваться в зависимости от страны и индивидуальных обстоятельств семьи, в том числе наличия у одного из родителей вида на жительство или гражданства государства, в котором происходят роды.

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Как новорожденному в Польше получить украинское гражданство

Если оба родителя в Польше имеют украинское гражданство, то претендовать на польское гражданство для ребенка они не могут.

В группе "Украинцы в Польше" разгорелась дискуссия о том, как происходит процесс оформления украинского гражданства для ребенка.

После рождения ребенка в Польше, украинским парам выдают Skrócony Akt Urodzenia – свидетельство о рождении. Чтобы получить на основе него гражданство Украины и сделать загранпаспорт для ребенка, необходимо:

На основе Skrócony Akt Urodzenia изготовить расширенный Zupełny odpis aktu urodzenia. Перевести оба документа на украинский язык. Подать эти документы в одно из украинских уполномоченных учреждений.

Как выглядит расширенная версия польского свидетельства о рождении / Фото Gazeta Zlotoryjska

Перечень украинских посольств и консульств Украины в Польше:

Генеральное консульство Украины в Кракове;

Посольство Украины в Республике Польша (Варшава);

Генеральное консульство Украины в Люблине;

Генеральное консульство Украины в Гданьске.

Одна из коментаторок сообщения в группе поделилась скриншотом с ответом на вопрос по поводу оформления украинского гражданства от Генерального Консульства Украины в Гданьске.

В электронном письме указано, что семья должна предварительно зарегистрироваться на два консульские действия, в частности "Приобретение гражданства" и "Оформление паспорта". Обе услуги осуществляются одновременно.

Скриншот ответа украинского консульства в Гданьске / Фото Alina Harnyk