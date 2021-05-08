Кроме становления на учет в зарубежных медучреждениях, роженицам следует также позаботиться об оформлении документов на ребенка после его рождения. Вопрос гражданства новорожденного может рассматриваться в зависимости от страны и индивидуальных обстоятельств семьи, в том числе наличия у одного из родителей вида на жительство или гражданства государства, в котором происходят роды.
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Как новорожденному в Польше получить украинское гражданство
Если оба родителя в Польше имеют украинское гражданство, то претендовать на польское гражданство для ребенка они не могут.
В группе "Украинцы в Польше" разгорелась дискуссия о том, как происходит процесс оформления украинского гражданства для ребенка.
После рождения ребенка в Польше, украинским парам выдают Skrócony Akt Urodzenia – свидетельство о рождении. Чтобы получить на основе него гражданство Украины и сделать загранпаспорт для ребенка, необходимо:
- На основе Skrócony Akt Urodzenia изготовить расширенный Zupełny odpis aktu urodzenia.
- Перевести оба документа на украинский язык.
- Подать эти документы в одно из украинских уполномоченных учреждений.
Как выглядит расширенная версия польского свидетельства о рождении / Фото Gazeta Zlotoryjska
Перечень украинских посольств и консульств Украины в Польше:
- Генеральное консульство Украины в Кракове;
- Посольство Украины в Республике Польша (Варшава);
- Генеральное консульство Украины в Люблине;
- Генеральное консульство Украины в Гданьске.
Одна из коментаторок сообщения в группе поделилась скриншотом с ответом на вопрос по поводу оформления украинского гражданства от Генерального Консульства Украины в Гданьске.
В электронном письме указано, что семья должна предварительно зарегистрироваться на два консульские действия, в частности "Приобретение гражданства" и "Оформление паспорта". Обе услуги осуществляются одновременно.
Скриншот ответа украинского консульства в Гданьске / Фото Alina Harnyk