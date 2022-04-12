Як оформити опікунство на дитину, яка приїхала до Польщі без батьків: пояснення юристки

Якщо дитина перетнула кордон не зі своїми батьками, а з родичами чи друзями сім'ї, то потрібно на місці оформити тимчасове опікунство. Юристка розповіла, як це зробити в Польщі.

Як узаконити перебування у Польщі неповнолітньої особи без батьків, пояснила Моніка Валянчік. Вона розказала, хто може оформити опіку, хто і як призначає опікуна та як це реалізувати в Кракові.

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Оформлення опікунства для дитини, яка приїхала в Краків без батьків

Моніка Валянчік зазначила, що у спеціальному законі для українців описана процедура оформлення тимчасової опіки над неповнолітнім громадянином України, який перетнув польський кордон після 24 лютого 2022 року без своїх батьків. У такі ситуації опікуна насамперед обирають з-поміж родичів, які перебувають у Польщі. Якщо такі люди відсутні, то наступною розглядатиметься людина, яка фактично опікується дитиною – наприклад, сусід чи друг батьків. Але тоді перевірка зв'язку між неповнолітнім та опікуном буде ретельнішою, наголошує юристка.

Опікуна для неповнолітнього призначає Родинний суд. Подати заявку на опікунство можна особисто або поштою. У Кракові подати заявку про опікунство можна у Районному суді, що на вулиці Przy Rondzie, 7.

Для подання заяви знадобляться такі документи:

ксерокопії закордонного (біометричного) паспорта зі штампом про в'їзд тимчасового опікуна дитини;

паспорт зі штампом дитини;

акт згоди від батьків;

копія свідоцтв про народження дитини й опікуна;

копія карти побиту та свідоцтва про реєстрацію за місцем проживання.

Останні документи не є обов'язковими. Їх можуть попросити надати за потреби, але про всяк випадок можна завбачливо їх приготувати.

У разі відсутності паспорта або штампа потрібно звернутися до інформаційного пункту в суді. Там порадять, що робити. У цьому ж пункті видадуть бланк заяви (зараз його друкують польською та українською мовами).

У випадку подання заяви поштою треба самостійно видрукувати та заповнити анкету. Написати її можна у довільній формі. Головне, аби була така інформація:

персональні та контактні дані заявника або кандидата на тимчасового опікуна, якщо він інший, ніж заявник;

дані дитини та її батьків;

інформація про прибутки, стан здоров'я, судимість кандидата на тимчасового опікуна;

ступінь споріднення дитини з кандидатом на опікуна чи її відсутність;

інформація про те, чому батьки не можуть здійснювати опіку.

Заяву суд повинен розглянути максимум за три дні після подання. Відповідь прийде поштою за вказаною в заяві адресою.