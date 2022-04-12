Как узаконить пребывание в Польше несовершеннолетнего без родителей, объяснила Моника Валянчик . Она рассказала, кто может оформить опеку, кто и как назначает опекуна и как это реализовать в Кракове.

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Оформление попечительства для ребенка, приехавшего в Краков без родителей

Моника Валянчик отметила, что в специальном законе для украинцев описана процедура оформления временной опеки над несовершеннолетним гражданином Украины, пересекшим польскую границу после 24 февраля 2022 года без своих родителей. В таких ситуациях опекуна в первую очередь выбирают из родственников, которые находятся в Польше. Если такие люди отсутствуют, то следующим будет рассматриваться человек, который фактически занимается ребенком – например, сосед или друг родителей. Но тогда проверка связи между несовершеннолетним и опекуном будет более тщательной, отмечает юрист.

Опекун для несовершеннолетнего назначает Семейный суд. Подать заявку на попечительство можно лично или по почте. В Кракове подать заявку об опеке можно в Районном суде на улице Przy Rondzie, 7.

Для подачи заявления понадобятся следующие документы:

ксерокопии заграничного (биометрического) паспорта со штампом о въезде временного опекуна ребенка;

паспорт со штампом ребенка;

акт согласия от родителей;

копия свидетельств о рождении ребенка и опекуна;

копия карты поб ыту и свидетельства о регистрации по месту жительства.

Последние документы не являются обязательными. Их могут попросить предоставить при необходимости, но на всякий случай можно предусмотрительно их приготовить.

В случае отсутствия паспорта или штампа следует обратиться в информационный пункт в суде. Там посоветуют, что делать. В этом же пункте будет выдан бланк заявления (сейчас его печатают на польском и украинском языках).

В случае подачи заявления по почте нужно самостоятельно распечатать и заполнить анкету. Написать его можно в произвольной форме. Главное, чтобы была такая информация:

персональные и контактные данные заявителя или кандидата на временного опекуна, если он иной, чем заявитель;

данные ребенка и его родителей;

информация о доходах, состоянии здоровья, судимости кандидата на временного опекуна;

степень родства ребенка с кандидатом на опекуна или его отсутствие;

информация о том, почему родители не могут производить опеку.