Як оформити допомогу при народженні малюка за кордоном: покрокова інструкція

Батьки, у яких з'явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за межами України, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. Нова постанова спростила отримання виплати.

Українці зможуть отримати допомогу за народження дитини за кордоном

Тож відтепер жінки, які через війну вимушені були виїхати з України та народжувати за кордоном, зможуть отримати допомогу в онлайн-режимі. Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Бо для цього вимагалася фізична присутність: необхідно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення.

Під час перебування в іншій країні зробити це важко, тому влада ухвалила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати до органів соціального захисту:

заявку на отримання допомоги;

та документи дитини, які видали в іншій країні.

Новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток,

– заявили у Кабміні.

Важливо: адреси Департаментів соціального захисту за областями шукайте за посиланням.