Украинцы смогут получить помощь за рождение ребенка за границей

Отныне женщины, которые из-за войны вынуждены были уехать из Украины и рожать за границей, смогут получить помощь в онлайн-режиме. Об этом говорится на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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До принятия этого постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли только по возвращении в Украину получить помощь. Ибо для этого требовалось физическое присутствие: необходимо было лично обратиться в орган социальной защиты населения.

Во время пребывания в другой стране сделать это трудно, поэтому власти приняли законопроект, позволяющий взрослым получить деньги по упрощенной системе. Для этого нужно отправить в органы социальной защиты:

заявку на получение пособия;

и документы ребенка, издавших в другой стране.

Новация предусматривает возможность посылать одним из родителей, временно находящихся за границей, заявление на назначение помощи в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства. Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка.

Таким образом, мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище,

– заявили в Кабмине.

Важно: адреса Департаментов социальной защиты по областям ищите по ссылке.