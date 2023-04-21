Украинцы смогут получить помощь за рождение ребенка за границей
Отныне женщины, которые из-за войны вынуждены были уехать из Украины и рожать за границей, смогут получить помощь в онлайн-режиме. Об этом говорится на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
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До принятия этого постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли только по возвращении в Украину получить помощь. Ибо для этого требовалось физическое присутствие: необходимо было лично обратиться в орган социальной защиты населения.
Во время пребывания в другой стране сделать это трудно, поэтому власти приняли законопроект, позволяющий взрослым получить деньги по упрощенной системе. Для этого нужно отправить в органы социальной защиты:
- заявку на получение пособия;
- и документы ребенка, издавших в другой стране.
Новация предусматривает возможность посылать одним из родителей, временно находящихся за границей, заявление на назначение помощи в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства. Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка.
Таким образом, мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище,
– заявили в Кабмине.
Важно: адреса Департаментов социальной защиты по областям ищите по ссылке.