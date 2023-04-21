Українці зможуть отримати допомогу за народження дитини за кордоном

Тож відтепер жінки, які через війну вимушені були виїхати з України та народжувати за кордоном, зможуть отримати допомогу в онлайн-режимі. Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Бо для цього вимагалася фізична присутність: необхідно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення.

Під час перебування в іншій країні зробити це важко, тому влада ухвалила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати до органів соціального захисту:

заявку на отримання допомоги;

та документи дитини, які видали в іншій країні.

Новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток,

– заявили у Кабміні.

Важливо: адреси Департаментів соціального захисту за областями шукайте за посиланням.