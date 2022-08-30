Відповідь на це питання можна знайти в списку, опублікованому на урядовому порталі dane.gov.pl. Дані представлені за перше півріччя 2022 року.

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Які імена очолили рейтинг у 2022 році

Протягом кількох років традиційні імена були найпоширенішим вибором поляків. У перші 6 місяців поточного року у двобої за найпопулярніше ім’я для дівчаток перемогла Зофія, трохи випередивши минулорічного лідера Зузанну.

Щодо хлопчиків, то тут без сюрпризів – Антоні знову посів перший рядок. Зміни відбулися лише на 5-му місці, на яке Нікодем піднявся з 13-го місця та потіснив Джейкоба на 6-е місце.

10 найпоширеніших імен для дівчаток

Зофія;

Зузанна;

Ханна;

Мая;

Лаура;

Юлія;

Олівія;

Аліса;

Лена;

Поля.

10 найпоширеніших імен для хлопчиків

Антоні;

Ян;

Олександр;

Францішек;

Нікодем;

Якуб;

Леон;

Станіслав;

Миколай;

Шимон.

Яке ім'я можна дати своїй дитині в Польщі

У Польщі вибір імені для дитини належить лише опікунам. Проте керівник відповідного органу реєстрації актів цивільного стану має право відмовити у прийнятті декларації про вибір імені для дитини, оскільки він повинен простежити, аби ім'я відповідало вимогам. Новонародженого малюка не можна назвати непристойним або образливим ім'ям.

Відповідно до рекомендацій Ради польської мови, батьки повинні уникати, зокрема, таких імен: