Ответ на этот вопрос можно найти в списке, опубликованном правительственным порталом dane.gov.pl. Данные представлены за первое полугодие 2022 года.

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Какие имена возглавили рейтинг в 2022 году

На протяжении нескольких лет традиционные имена являлись наиболее распространенным выбором поляков. В первые 6 месяцев текущего года в поединке за популярнейшее имя для девочек победила Зофия, немного опередив прошлогоднего лидера Зузанну.

Что касается мальчиков, то здесь без сюрпризов – Антони снова занял первую строчку. Изменения произошли лишь на 5 месте, на которое Никодем поднялся с 13 места и потеснил Джейкоба на 6 место.

10 самых распространенных имен для девочек

  • Зофия;
  • Зузанна;
  • Ханна;
  • Майя;
  • Лаура;
  • Юлия;
  • Оливия;
  • Алиса;
  • Лена;
  • Поля.

10 самых распространенных имён для мальчиков

  • Антони;
  • Ян;
  • Александр;
  • Францишек;
  • Никодем;
  • Якуб;
  • Леон;
  • Станислав;
  • Николай;
  • Шимон.

Какое имя можно дать своему ребенку в Польше

В Польше выбор имени для ребенка принадлежит только опекунам. Однако руководитель соответствующего органа регистрации актов гражданского состояния вправе отказать в принятии декларации о выборе имени для ребенка, поскольку он должен проследить, чтобы имя отвечало требованиям. Новорожденного малыша нельзя назвать неприличным или обидным именем.

Согласно рекомендациям Совета польского языка, родители должны избегать, в частности, таких имен:

  • которые произошли от общих слов, географических названий;
  • содержат орфографические ошибки;
  • уменьшительные;
  • звучат смешно;
  • вызывают отрицательные ассоциации.