Ответ на этот вопрос можно найти в списке, опубликованном правительственным порталом dane.gov.pl. Данные представлены за первое полугодие 2022 года.

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Какие имена возглавили рейтинг в 2022 году

На протяжении нескольких лет традиционные имена являлись наиболее распространенным выбором поляков. В первые 6 месяцев текущего года в поединке за популярнейшее имя для девочек победила Зофия , немного опередив прошлогоднего лидера Зузанну.

Что касается мальчиков, то здесь без сюрпризов – Антони снова занял первую строчку. Изменения произошли лишь на 5 месте, на которое Никодем поднялся с 13 места и потеснил Джейкоба на 6 место.

10 самых распространенных имен для девочек

Зофия;

Зузанна;

Ханна;

Майя;

Лаура;

Юлия;

Оливия;

Алиса;

Лена;

Поля.

10 самых распространенных имён для мальчиков

Антони;

Ян;

Александр;

Францишек;

Никодем;

Якуб;

Леон;

Станислав;

Николай;

Шимон.

Какое имя можно дать своему ребенку в Польше

В Польше выбор имени для ребенка принадлежит только опекунам. Однако руководитель соответствующего органа регистрации актов гражданского состояния вправе отказать в принятии декларации о выборе имени для ребенка, поскольку он должен проследить, чтобы имя отвечало требованиям. Новорожденного малыша нельзя назвать неприличным или обидным именем.

Согласно рекомендациям Совета польского языка, родители должны избегать, в частности, таких имен: