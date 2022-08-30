Ответ на этот вопрос можно найти в списке, опубликованном правительственным порталом dane.gov.pl. Данные представлены за первое полугодие 2022 года.
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Какие имена возглавили рейтинг в 2022 году
На протяжении нескольких лет традиционные имена являлись наиболее распространенным выбором поляков. В первые 6 месяцев текущего года в поединке за популярнейшее имя для девочек победила Зофия, немного опередив прошлогоднего лидера Зузанну.
Что касается мальчиков, то здесь без сюрпризов – Антони снова занял первую строчку. Изменения произошли лишь на 5 месте, на которое Никодем поднялся с 13 места и потеснил Джейкоба на 6 место.
10 самых распространенных имен для девочек
- Зофия;
- Зузанна;
- Ханна;
- Майя;
- Лаура;
- Юлия;
- Оливия;
- Алиса;
- Лена;
- Поля.
10 самых распространенных имён для мальчиков
- Антони;
- Ян;
- Александр;
- Францишек;
- Никодем;
- Якуб;
- Леон;
- Станислав;
- Николай;
- Шимон.
Какое имя можно дать своему ребенку в Польше
В Польше выбор имени для ребенка принадлежит только опекунам. Однако руководитель соответствующего органа регистрации актов гражданского состояния вправе отказать в принятии декларации о выборе имени для ребенка, поскольку он должен проследить, чтобы имя отвечало требованиям. Новорожденного малыша нельзя назвать неприличным или обидным именем.
Согласно рекомендациям Совета польского языка, родители должны избегать, в частности, таких имен:
- которые произошли от общих слов, географических названий;
- содержат орфографические ошибки;
- уменьшительные;
- звучат смешно;
- вызывают отрицательные ассоциации.