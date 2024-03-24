Авиаперелет – это всегда стресс. К слову, даже медики признают, что он влияет не только на моральное, но и на физическое состояние людей.
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Лайфхаки от бортпроводников
- Ходить в уборную в обуви. Бортпроводники отмечают, что это – первое правило. Потому что в 9 из 10 случаев, если вы думаете, что на полу – вода, это не так. Поэтому пассажирам, которые любят ходить в туалет в носках, стоит это учесть.
- Не класть еду на откидные столики. Хотя они и предназначены именно для обедов-ужинов на борту, бортпроводники видят, что туда кладут пассажиры. В частности, на них часто меняют детям подгузники.
- По возможности не выбирайте места 11A и 11F. Их пассажиров могут ждать неприятные "сюрпризы". В частности, придется выходить из самолета последними.
- Не стесняйтесь приносить свою еду. Особенно, если имеете определенные диетические ограничения или вкусовые желания. Оптимальный вариант – блюда быстрого приготовления. К ним можно попросить у бортпроводников кипяток. В частности, рекомендуют положить в ручную кладь пакетики с лапшой.