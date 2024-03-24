Авиаперелет – это всегда стресс. К слову, даже медики признают, что он влияет не только на моральное, но и на физическое состояние людей.

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