Так, якщо ви звикли скрізь оплачувати карткою і іноді вам не вистачає готівки в гаманці, то тепер у Польщі з'явився ще один спосіб зняти гроші. У Biedronka можна отримати кошти з банківського рахунку просто під час покупок – така послуга доступна на касах у 2000 супермаркетах.

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Biedronka наче банк: як користуватися послугою зняття готівки

Якщо ви хочете зняти гроші в касі, вам потрібно повідомити про це касира і виконати дві умови:

зробити покупки в Biedronka мінімум на 1 злотий;

бути власником банківської карти з системою обслуговування Mastercard.

Незалежно від суми покупок, ви повинні повідомити касиру суму зняття та вставити або торкнутися карткою до термінала. З міркувань безпеки зняття завжди захищене PIN-кодом, а мінімальна сума, яку можна зняти, становить 50 злотих. Ця сума буде додана до вартості покупки,

– пояснили у Biedronka.

Зауважте, що У Biedronka можна знімати суму, що кратна 50 злотих (тобто 50 злотих, 100 злотих, 150 злотих, 200 злотих, 250 злотих і 300 злотих). При цьому не можна отримати на касі більше, як 300 злотих.

Торгова мережа не стягуватиме додаткову плату за користування послугою.