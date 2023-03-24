Так, если вы привыкли везде оплачивать картой и иногда вам не хватает наличных денег в кошельке, то теперь в Польше появился еще один способ снять деньги. В Biedronka можно получить средства с банковского счета прямо во время покупок – такая услуга доступна на кассах в 2000 супермаркетах.

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Biedronka как банк: как пользоваться услугой снятия наличных

Если вы хотите снять деньги в кассе, вам нужно сообщить об этом кассиру и выполнить два условия:

совершить покупки в Biedronka минимум на 1 злотый;

быть владельцем банковской карты с системой обслуживания Mastercard.

Независимо от суммы покупок, вы должны сообщить кассиру сумму снятия и вставить или коснуться картой терминала. Из соображений безопасности снятие всегда защищено PIN-кодом, а минимальная сумма, которую можно снять, составляет 50 злотых. Эта сумма будет добавлена в стоимость покупки,

– объяснили у Biedronka.

Заметьте, что в Biedronka можно снимать сумму, кратную 50 злотых (то есть 50 злотых, 100 злотых, 150 злотых, 200 злотых, 250 злотых и 300 злотых). При этом нельзя получить на кассе более 300 злотых.

Торговая сеть не будет взимать дополнительную оплату за пользование услугой.