Як в Кракові святкуватимуть День Незалежності України: підбірка подій для українців

Цього тижня у Кракові відбудеться чимало подій для українців. Зокрема, розповідаємо, які заходи заплановані в місті до Дня Незалежності України.

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. А позаяк значна частина наших земляків через війну перебувають за кордоном, то урочистості з нагоди свята пройдуть й в інших країнах. До святкування долучилася і Польща.

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Святкування Дня Незалежності України в Кракові

Події в рамках Артпікніка

10:00 – 18:00 – фотозона в стилі етно на Плантах;

12:00 – 16:30 – музичні заходи до Дня Незалежності України на Барбакані. На сцені зіграють: Lira band, Кімната Гретхен, Мотор’ролла;

19:00 – 22:00 – вечір української пісні в кав’ярні-книгарні NIĆ по вул. Sławkowska 28.

SPA & Живи у Кракові – Пункт допомоги на Radziwiłłowska 3

09:00 – 11:00 – український сніданок;

13:00 – 15:00 – розмови про історію з Тамарою Маркеловою і Володимиром Стецюком (для участі потрібно зареєструватися). Тема зустрічі: Україна – Польща: історичні паралелі у боротьбі за незалежність;

17:00 – 20:00 – зустріч з нагоди півріччя роботи пункту.

Марш Свободи – #TheFreeWorldGathering

На Площі Ринок відбудеться масштабна акція на підтримку України. Українці закликають усіх об’єднатися в День Незалежності й долучитися до “Ланцюга єднання”, який створять у багатьох містах світу. Акція розпочнеться о 17:00 біля пам’ятника Адаму Міцкевичу.



Краків долучиться до святкування Дня Незалежності України / Фото UAinKrakow

Краків прикрасять у синьо-жовті кольори

Місто висловить свою солідарність із вільною та незалежною Україною 24 серпня:

З настанням темряви у національних кольорах України буде пішохідний міст ім. o. Bernatka в Подґуже.

О 20:40 – 21:15 кольори української символіки з'являться на TAURON Arena Kraków – там, де від початку повномасштабної війни є головні пункти допомоги українським біженцям.

З перших днів російського вторгнення в Україну телевежа Emitel також підсвічується кольорами України.

Пам’ятник українській княгині Анні Ярославні, що є подарунком краків’янам від Києва та стоїть у дворику Краківської ратуші, також 24 серпня прикрасять українською стрічкою.

Як у Кракові пройшов День Прапора України

23 серпня у Кракові відбулася акція "Запали свічку за Україну". Команда Sun for Ukraine спільно з іншими організаціями по всьому світу влаштувала акцію, аби вшанувати усіх українських героїв, які полягли за свободу країни.

Спогади – це наша зброя, яка допомагає усвідомлювати цінність всього що відбувається у нашому житті. За ці пів року, кожен з нас отримав ще більше спогадів, які не тільки були здатні будувати нас, але і руйнувати кожної хвилини нашу особистість. Та ми повинні тримати ці спогади коло себе, пам’ятати кожну дрібницю того чи іншого моменту, бо тільки наша пам’ять робить нас сильнішими,

– пишуть в Sun for Ukraine.



У Кракові вшанували українських героїв, які полягли за свободу країни / Фото UAinKrakow