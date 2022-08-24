Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. А поскольку значительная часть наших земляков из-за войны находятся за границей, то торжества по случаю праздника пройдут и в других странах. К празднованию присоединилась и Польша.

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Празднование Дня Независимости Украины в Кракове

События в рамках Арт-пикника

10:00 – 18:00 – фотозона в стиле этно на Плантах;

12:00 – 16:30 – музыкальные мероприятия ко Дню Независимости Украины на Барбакане. На сцене сыграют: Lira band, Комната Гретхен, Моторролла;

19:00 – 22:00 – вечер украинской песни в кафе-книжном магазине NIĆ по ул. Sławkowska 28.

SPA & Живи в Кракове – Пункт помощи на Radziwiłłowska 3

09:00 – 11:00 – украинский завтрак;

13:00 – 15:00 – разговоры об истории с Тамарой Маркеловой и Владимиром Стецюком (для участия нужно зарегистрироваться). Тема встречи: Украина – Польша: исторические параллели в борьбе за независимость;

17:00 - 20:00 – встреча по случаю полугодия работы пункта.

Марш свободы – #TheFreeWorldGathering

На Площади Рынок пройдет масштабная акция в поддержку Украины. Украинцы призывают всех объединиться в День Независимости и присоединиться к Цепи единения, которую создадут во многих городах мира. Акция начнется в 17.00 возле памятника Адаму Мицкевичу.



Краков присоединится к празднованию Дня Независимости Украины / Фото UAinKrakow

Краков украсят в сине-желтые цвета

Город выразит свою солидарность со свободной и независимой Украиной 24 августа:

С наступлением темноты в национальных цветах Украины будет пешеходный мост им. o. Bernatka в Подгуже.

В 20:40 – 21:15 цвета украинской символики появятся на TAURON Arena Kraków – там, где с начала полномасштабной войны есть главные пункты помощи украинским беженцам.

С первых дней российского вторжения в Украину телебашня Emitel также подсвечивается цветами Украины.

Памятник украинской княгини Анне Ярославне, которая является подарком краковьянам от Киева и стоит во дворике Краковской ратуши, также 24 августа украсят украинской лентой.

Как в Кракове прошел День Флага Украины

23 августа в Кракове прошла акция "Зажги свечу за Украину". Команда Sun for Ukraine совместно с другими организациями по всему миру устроила акцию, чтобы почтить всех украинских героев, павших за свободу страны.

Воспоминания – это наше оружие, помогающее осознавать ценность всего происходящего в нашей жизни. За эти полгода каждый из нас получил еще больше воспоминаний, которые не только были способны строить нас, но и разрушать каждую минуту нашу личность. Но мы должны держать эти воспоминания у себя, помнить каждый пустяк того или иного момента, потому что только наша память делает нас сильнее,

– пишут в Sun for Ukraine.