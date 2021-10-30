Як емігранту розпочати бізнес в Польщі: поради експерта

Почати власну справу за кордоном – мрія багатьох українців. Проте, здійснити її перешкоджає страх перед початковими труднощами. Професор та координатор проєкту Taskforcome Ян Бжозовський пояснив, як іноземцю створити бізнес у Польщі.

Метою Taskforcome є допомога мігрантам у веденні бізнесу. Ян Бжозовський звернув увагу на головні проблеми, які перешкоджають мігрантам досягти успіху у власній справі за кордоном.

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Що заважає українцям почати бізнес у Польщі

Експерт зазначає, що часто іноземці не знають, де отримати інформацію про господарську діяльність у Польщі. Через це емігранти почуваються безпорадними. Проте, насправді уся інформація загальнодоступна. Наприклад, існує Пункт обслуговування підприємців, де консультують у питаннях підприємництва.

У Кракові є кілька місць, де українці можуть отримати інформацію, необхідну для життя та роботи в Польщі. Серед них:

Мультикультурний центр;

Департамент підприємництва та інновацій;

Департамент до справ іноземців;

Пункт комплексного обслуговування підприємців при Економічному університеті.

Ще одна проблема мігрантів — незнання правових аспектів. Інколи бізнес іноземця закривається, бо власник вчасно не поновив дозвіл на проживання і був змушеним повернутися до своєї країни.

Крім того, зауважує Ян Бжозовський, емігранти часто не розуміють, яку форму ведення господарської діяльності обрати. Так, іноземець не може вести одноосібну підприємницьку діяльність в Польщі, якщо він не студент, але може відкрити товариство з обмеженою відповідальністю. Щоб зареєструвати таку компанію, знадобиться 5 тисяч злотих стартового капіталу.

Проте, у створенні товариства з обмеженою відповідальністю теж є нюанси. Якщо рівень прибутку буде незначним, то підприємство доведеться закрити.

Емігрантам, які хочуть отримати карту побиту на підставі ведення бізнесу, експерт радить обирати соціальне підприємництво.

Підкреслення етнічної приналежності власника бізнесу може бути як перевагою, так і недоліком. Якщо бізнес орієнтований на те, щоб товари купували інші українці, то такий підхід може бути вигідним. У цьому випадку ставка робиться на ностальгію клієнтів за Батьківщиною.