Целью Taskforcome является помощь мигрантам в ведении бизнеса. Ян Бжозовский обратил внимание на главные проблемы, которые препятствуют мигрантам добиться успеха в собственном деле за границей.

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Что мешает украинцам начать бизнес в Польше

Эксперт отмечает, что часто иностранцы не знают, где получить информацию о хозяйственной деятельности в Польше . Поэтому эмигранты чувствуют себя беспомощными. Однако, на самом деле, вся информация общедоступна. Например, существует Пункт обслуживания предпринимателей , где консультируют по вопросам предпринимательства.

В Кракове несколько мест, где украинцы могут получить информацию, необходимую для жизни и работы в Польше. Среди них:

Мультикультурный центр;

Департамент предпринимательства и инноваций;

Департамент по делам иностранцев;

Пункт комплексного обслуживания предпринимателей при Экономическом университете.

Еще одна проблема мигрантов — незнание правовых аспектов . Иногда бизнес иностранца закрывается, потому что владелец вовремя не возобновил вид на жительство и был вынужден вернуться в свою страну.

Кроме того, отмечает Ян Бжозовский, эмигранты часто не понимают, какую форму ведения хозяйственной деятельности выбрать . Так , иностранец не может вести единоличную предпринимательскую деятельность в Польше, если он не студент, но может открыть общество с ограниченной ответственностью. Чтобы зарегистрировать такую ​​компанию, понадобится 5 тысяч злотых стартового капитала.

Однако в создании общества с ограниченной ответственностью тоже есть нюансы. Если уровень прибыли будет незначительным, предприятие придется закрыть.

Эмигрантам, желающим получить карту поб ы ту на основании ведения бизнеса, эксперт советует выбирать социальное предпринимательство.