FlixBus запустив 5 рейсів від прикордонного пункту Медика до Європи
Джерело:твітер FlixBus Ukraine
Європейський автобусний перевізник FlixBus відновив ще 5 маршрутів. Усі рейси відправляються від прикордонного пункту Медика (Medyka Granica).
Тож тепер українцям буде ще зручніше добиратися від українсько-польського кордону до міст Польщі та до інших країн.
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5 відновлених маршрутів FlixBus
Зокрема йдеться про піший перехід Шегині – Медика. Якщо ви перетнули саме цей пункт пропуску, то на польській стороні є можливість вирушити далі до багатьох міст Польщі та Європи на FlixBus. Автобуси на відновлених маршрутах курсують за такими напрямками:
- Медика – Варшава (Польща)
- Медика – Ольборг (Данія)
- Медика – Бремен (Німеччина)
- Медика – Берлін (Німеччина)
- Медика – Братислава – Відень (через Словаччину до Австрії)
Відновлені маршрути FlixBus / Фото twitter
Де можна купити квитки на автобуси FlixBus
Квитки доступні на сайті компанії, у мобільному додатку FlixBus, а також їх можна придбати офлайн в точках продажу по усій Україні. Подорожуючи на автобусах FlixBus, ви можете розраховувати на:
- зручні сидіння з розширеним місцем для ніг
- електричні розетки
- безплатний Wi-Fi
- туалет у салоні
- кондиціонер
- регулярну дезинфекцію салону.