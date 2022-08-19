Тож тепер українцям буде ще зручніше добиратися від українсько-польського кордону до міст Польщі та до інших країн.

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5 відновлених маршрутів FlixBus

Зокрема йдеться про піший перехід Шегині – Медика. Якщо ви перетнули саме цей пункт пропуску, то на польській стороні є можливість вирушити далі до багатьох міст Польщі та Європи на FlixBus. Автобуси на відновлених маршрутах курсують за такими напрямками:

  • Медика – Варшава (Польща)
  • Медика – Ольборг (Данія)
  • Медика – Бремен (Німеччина)
  • Медика – Берлін (Німеччина)
  • Медика – Братислава – Відень (через Словаччину до Австрії)


Відновлені маршрути FlixBus / Фото twitter

Де можна купити квитки на автобуси FlixBus

Квитки доступні на сайті компанії, у мобільному додатку FlixBus, а також їх можна придбати офлайн в точках продажу по усій Україні. Подорожуючи на автобусах FlixBus, ви можете розраховувати на:

  • зручні сидіння з розширеним місцем для ніг
  • електричні розетки
  • безплатний Wi-Fi
  • туалет у салоні
  • кондиціонер
  • регулярну дезинфекцію салону.