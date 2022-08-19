Тож тепер українцям буде ще зручніше добиратися від українсько-польського кордону до міст Польщі та до інших країн.

Актуально Як віддати дитину в польську школу або продовжити навчання за українською програмою за кордоном

5 відновлених маршрутів FlixBus

Зокрема йдеться про піший перехід Шегині – Медика. Якщо ви перетнули саме цей пункт пропуску, то на польській стороні є можливість вирушити далі до багатьох міст Польщі та Європи на FlixBus. Автобуси на відновлених маршрутах курсують за такими напрямками:

Медика – Варшава (Польща)

Медика – Ольборг (Данія)

Медика – Бремен (Німеччина)

Медика – Берлін (Німеччина)

Медика – Братислава – Відень (через Словаччину до Австрії)



Відновлені маршрути FlixBus / Фото twitter

Де можна купити квитки на автобуси FlixBus

Квитки доступні на сайті компанії, у мобільному додатку FlixBus, а також їх можна придбати офлайн в точках продажу по усій Україні. Подорожуючи на автобусах FlixBus, ви можете розраховувати на: