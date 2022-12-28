Прямі залізничні рейси до Закопаного

Так, до знаменитого польського зимового курорту – міста Закопане – можна добратися потягом без пересадок із Кракова, Гданська або Варшави. Пасажирські поїзди обслуговуватимуть ці напрямки з 22 грудня 2022 року по 28 лютого 2023 включно.

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До столиці Татр можна дістатись потягом лише у період різдвяних свят та зимових канікул в навчальних закладах. Після цього розпочнеться наступний етап ремонту на цьому маршруті. Відтак, Kolejowa Zakopianka ввели в експлуатацію в грудні 2022 року, але роботи з модернізації відновляться з березня 2023 року.

Масштабні ремонтні роботи з вдосконалення маршруту тривають на ділянках між Суха Бескідзка, Хабувка та Закопане. Модернізують багато елементів залізничної інфраструктури, зокрема:

станція в Осельці;

колія між Шафлярами та Білим Дунайцем;

пасажирські зупинки в Шафлярах і Скаві;

кінцева станція в Закопане.

Ремонт не викличе великих труднощів у добиранні потягом, принаймні під час зимових свят, коли Закопане стане столицею польського туризму.