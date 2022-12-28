Прямые железнодорожные рейсы в Закопане

Так, до знаменитого польского зимнего курорта – города Закопане – можно добраться поездом без пересадок из Кракова, Гданьска или Варшавы. Пассажирские поезда будут обслуживать эти направления с 22 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно.

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В столицу Татр можно добраться только в период рождественских праздников и зимних каникул в учебных заведениях. После этого начнется следующий этап ремонта на этом маршруте. Следовательно, Kolejowa Zakopianka ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, но работы по модернизации возобновятся с марта 2023 года.

Масштабные ремонтные работы по усовершенствованию маршрута продолжаются на участках между Сухой Бескидзкой, Хабовкой и Закопаном. Модернизируют многие элементы железнодорожной инфраструктуры, в частности:

станция в Осельци;

путь между Шафлярами и Белым Дунайцем;

пассажирские остановки в Шкафлярах и Скави;

конечная станция в Закопане.

Ремонт не вызовет большого труда во время дороги поездом, по крайней мере во время зимних праздников, когда Закопане станет столицей польского туризма.