Як дістатися до польського аеропорту Катовіце: зручний маршрут

Аеропорт Катовіце – один із найбільших у Польщі. Він доволі популярний, адже є базою для доступних авіакомпаній Wizz Air та Ryanair. Розбираємось, як зручно і швидко до нього доїхати.

За пасажиропотоком аеропорт Катовіце входить до ТОП-5 у Польщі. Із міста до нього прокладено залізничну гілку, але вона поки не функціонує, тому їхати найкраще автобусом. То як зручно дістатися до терміналу аеропорту Катовіце та скільки коштує маршрут – читайте далі.

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З центру міста до терміналів A і B

В аеропорту Катовіце базуються найпопулярніші європейські лоукостери Wizz Air та Ryanair. Також звідси літають авіакомпанії LOT та Lufthansa, які пропонують рейси з пересадкою у Варшаві та Франкфурті.

Доїхати до терміналу аеропорту зручно з центру міста Катовіце. Для цього можна скористатися автобусами міського оператора ZTM. Вони курсують регулярно від залізничного вокзалу Katowice Dworzec. По часу дорога до аеропорту займе 40 хвилин, але можуть бути затримки через затори.

Квиток на автобус до аеропорту Катовіце коштує 6 злотих (53 гривні). Для групи людей діє знижка: якщо вас п'ятеро, можна взяти спільний квиток за 11,8 злотих (104 грн).

Термінал вильоту / Фото Katowice Airport

Із Кракова до аеропорту Катовіце

Доїхати до аеропорту зручно і з Кракова. Для цього курсують автобуси компанії Matuszek. Посадка у Кракові на автостанції Dworzec Autobusowy поряд із залізничним вокзалом Krakow Glowny. Квитки на автобус потрібно забронювати заздалегідь. Коштує він 60 злотих (529 грн).

Аеропорт Катовіце має два термінали для вильоту (A та B), вони розташовані в одній будівлі. Термінал C обслуговує рейси, які прибувають. Для пасажирів тут є вся необхідна інфраструктура: кафе, пункти обміну валют, аптеки, магазини Duty Free.