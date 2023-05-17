Перший рейс із Києва до аеропортів Варшави відбудеться 30 травня. Спершу автобуси будуть курсувати двічі на тиждень, але з середини червня кількість виїздів обіцяють збільшити до чотирьох.

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Повний маршрут нової лінії буде виглядати так: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – аеропорт Варшава-Шопен – Варшава (автостанція Заходня) – аеропорт Варшава-Модлін.

Автобуси вирушатимуть з Центрального автовокзалу Києва о 13:30. До аеропорту Шопена прибуватимуть о 5:10 наступного дня, а до аеропорту Модлін о 6:40.

У зворотному напрямку автобус курсуватиме у вівторок, середу, п'ятницю та неділю. Рейс із аеропорту Модлін о 18:45, а з аеропорту Шопена о 20:15. Прибуття до Києва о 12:55.

Скільки коштує квиток

Продаж квитків вже розпочався. Ціна в один кінець стартує з 1 299 гривень і може змінюватись залежно від дня поїздки і кількості проданих квитків.

Нагадаємо, аеропорт імені Фредеріка Шопена є найбільшим у Польщі. З нього літають до 54 країн світу.

Модлін – невелике летовище в передмісті Варшави. Його знають перш за все як аеропорт для лоукост-перевізників.