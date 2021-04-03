Міністерство внутрішніх справ України зазначає, що епідемічна ситуація в Україні продовжує бути напруженою. Тому Державна міграційна служба України не рекомендує відвідувати її підрозділи без нагальної потреби. Пояснюємо, як можна владнати свої питання у дистанційному режимі.

Консультації можна отримати телефоном, через електронний сервіс та навіть у соцмережах. Люди можуть обирати найбільш зручний для себе спосіб отримання необхідної інформації. Актуально Як надійно і швидко переказати гроші в Україну: 5 лайфхаків Як можна дистанційно звернутися у Державну міграційну службу України Доступні такі способи дистанційного отримання консультацій та роз'яснень: через електронний сервіс Державної міграційної служби "Приймальня електронних звернень громадян"

через коментарі під публікаціями на офіційній сторінці Державної міграційної служби у фейсбуці

через особисті повідомлення на обласних сторінках Державної міграційної служби у фейсбуці

через номери телефонів (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 або гарячих ліній обласних управлінь Державної міграційної служби. Відповіді будуть надані у передбачені законодавством терміни. До Державної міграційної служби України можна звертатися дистанційно / Фото ДМС України Що робити, коли є невідкладна потреба особистого звернення Коли причина звернення нагальна і вимагає обов'язкового відвідування підрозділу Державної міграційної служби України, особа повинна дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України. Тобто, бути у захисній масці, користуватися дезінфектором, пам'ятати про безпечну соціальну дистанцію у 1,5 метра та уникати контактів із людьми, які мають симптоми коронавірусного захворювання. Якщо паспортний документ вже готовий до видачі, то отримати його в підрозділі Державної міграційної служби можна пізніше, після скасування карантинних обмежень. Коли послуга попередньо оплачена, то цією квитанцією теж можна скористатися після закінчення карантину.