Министерство внутренних дел Украины отмечает, что эпидемическая ситуация в Украине продолжает быть напряженной. Поэтому Государственная миграционная служба Украины не рекомендует посещать ее подразделения без необходимости. Объясняем, как можно решить свои вопросы в дистанционном режиме.

Консультации можно получить по телефону, через электронный сервис и даже в соцсетях. Люди могут выбирать наиболее удобный для себя способ получения необходимой информации.

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Как можно дистанционно обратиться в Государственную миграционную службу Украины

Доступны следующие способы дистанционного получения консультаций и разъяснений:

через электронный сервис Государственной миграционной службы "Приемная электронных обращений граждан"

через комментарии под публикациями на официальной странице Государственной миграционной службы в фейсбуке

через личные сообщения на областных страницах Государственной миграционной службы в фейсбуке

через номера телефонов (050) 138-29-11 , (096) 915-00-28 или горячих линий областных управлений Государственной миграционной службы.

Ответы будут предоставлены в предусмотренные законодательством сроки.

К Государственной миграционной службе Украины можно обращаться дистанционно / Фото ГТС Украины

Что делать, когда есть острая необходимость личного обращения

Когда причина обращения насущная и требует обязательного посещения подразделения Государственной миграционной службы Украины, лицо должно следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Украины . То есть, быть в защитной маске, пользоваться дезинфектором, помнить о безопасной социальной дистанции в 1,5 метра и избегать контактов с людьми, которые имеют симптомы коронавирусного заболевания.