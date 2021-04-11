Украинская писательница Ирэна Карпа живет во Франции. Там она познакомилась со своим мужем. Ирэна Карпа часто делится в соцсетях деталями своей жизни в Париже и советует, как налаживать коммуникации в другой стране, в частности с целью начинания романтических отношений.

В одном из постов в инстаграме писательница рассказала, где можно познакомиться с мужчиной в Париже. Ирэна Карпа советует не бояться быть инициативной. По ее мнению, уверенная в себе женщина имеет шансы встретить достойного мужчину в любом месте и при любых обстоятельствах.

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Список мест для знакомства в Париже от Ирэны Карпы

Тиндер

По словам Ирэны Карпы, парижанки тоже пользуются этим мобильным приложением для знакомств. Женщина также поделилась историей своей знакомой, приехавшей в Париж праздновать юбилей. Она познакомилась в упомянутом приложении с французом и осталась жить в столице Франции.

Свингер-клуб

Когда закончится карантин, Ирэна Карпа советует наведаться в такое место. Она отметила, что это опыт не для всех, однако в Париже молод ые и привлекательные лица ходят в такие свингер- клубы , как: Masque, Marquise, Taken тому подобное. А зрелые и состоятельные посещают Chandelle, где стакан воды стоит 15 евро.

Бар

Писательница рекомендует эстетические Avant Comptoir и Presciption на Сен-Жермене, старомодный и милый Le Fumoir у Лувра и изысканный Bar de Bristol.

Вечеринка у друзей

В этом случае есть большой шанс, что друзья познакомят вас с хорошим человеком, с которым у вас будут общие интересы.

Сад Tuileries

Это не только хорошая локация для выгула собак, но и удачное место для знакомства. Ирэна Карпа шутит, что так можно сразу узнать, какой у мужчины характер, мол, собаки похожи на хозяев.

Рынок

По мнению Ирэны Карпы, знакомиться на рынках очень романтично. В очереди за устрицами или свежей зеленью можно расспросить мужчину, что он планирует готовить из приобретенных продуктов. Далее можно обменяться кулинарными советами и контактами.

Школа

Касается разведенных родителей, которые ждут своих детей под школой.

Берег Сены

Шезлонги у баров-кораблей размещены все лето. Здесь можно заказать коктейль, и потом начать знакомство с интересными людьми. Людям, которые не знают с чего начать разговор, Ирэна Карпа советует спросить путь в библиотеку.

Руф-топы

Если там действует дресс-код, то есть возможность продемонстрировать красивый наряд и ослепить окружающих своим внешним видом. Иногда надо иметь членство клуба, чтобы попасть в такие места.

Люксембургский сад

Вблизи парка размещены кинотеатры, потому Ирэна Карпа советует намекнуть мужчине, что вскоре начнется хороший фильм, а после фильма поужинать с ним.

Красивые рестораны

В одном из таких заведений под названием Miss Ko писательница познакомилась со своим мужем. Другие женщины могут попробовать повторить этот успех.

Винтажные рынки

Это всегда весело и интересно. Там удобно начинать разговор. Стоит спросить одного из посетителей о том, что он думает о той или иной вещи. Приятный разговор может стать поводом для приглашения на свидание.

Клубы бегунов и экспатов

Есть такие группы новозеландцев, канадцев, австралийцев, которые ненавидят парижской кофе и любят английский язык и собак. Ирэна Карпа уверяет, что с удовольствием посетила бы такое место.

Ночные клубы

Писательница советует такие: Castel, Silencio, Manko, Azur, Pastel, Chez и Mila.