Де шукати доступне житло в Польщі, ми уже розповідали. А як бути з пошуком даху над головою в Португалії, якщо ви таки перебралися до країни на тривалий термін?

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Популярні в Португалії сайти з оголошеннями про оренду житла

imovirtual.com – тут публікують оголошення про продаж та оренду нерухомості різні агенції, у тому числі невеликі регіональні. Можна натрапити на багато хороших варіантів по всій Португалії та сформувати уявлення про актуальні ціни в цілому. Сайт має англійську версію.

– тут публікують оголошення про продаж та оренду нерухомості різні агенції, у тому числі невеликі регіональні. Можна натрапити на багато хороших варіантів по всій Португалії та сформувати уявлення про актуальні ціни в цілому. Сайт має англійську версію. olx.pt – сайт оголошень з розділом "нерухомість" (imóveis). Тут ви знайдете чимало пропозицій безпосередньо від власників, хоча є і агентства.

– сайт оголошень з розділом "нерухомість" (imóveis). Тут ви знайдете чимало пропозицій безпосередньо від власників, хоча є і агентства. remax.pt – сайт однієї з найбільших агенцій нерухомості в Португалії. У них великий вибір і більше варіантів із демократичними цінами.

– сайт однієї з найбільших агенцій нерухомості в Португалії. У них великий вибір і більше варіантів із демократичними цінами. era.pt – велике агенство нерухомості в Португалії.

Типологія квартир та на що звернути увагу

У Португалії однокімнатною квартирою вважається квартира, де є вітальня, кухня і спальня. І помешкання в цій країні не зовсім стандартні, а більше кімнат не завжди означає, що житло матиме велику площу. В оголошеннях кількість спалень позначається цифрою:

T0 – це квартира-студія, де всі кімнати є спільним простором;

T1 – позначають помешкання з 1 спальнею, вітальнею, кухнею та санвузлом;

T2 – тут 2 спальні, а також вітальня, кухня та ванна кімната.

ТЗ – означає, що у квартирі є 3 спальні, а також вітальня, кухня, санвузол тощо.

Буквами V1, V2, V3 позначають будинки. А знак "+" підказує, що в помешканні є ще маленька спальна кімната, часто без вікон. Наприклад, T1+1 – це квартира з однією звичайною і однією маленькою спальною кімнатою, яку можна використовувати як гардеробну.

Обираючи майбутнє житло, слід звернути увагу, які у квартирі вікна та підлога, чи немає кімнат, розширених за рахунок балкона. Останнє передбачає спеку влітку та холод узимку. Вікна краще, щоби були пластикові, але звертайте увагу, як встановлені. Підлога – плиткова в спальнях або ні (краще ні, але питання вирішується килимом взимку). Обігрів води – від балона з газом (і його треба постійно міняти відповідно) або від центральної системи.

Також не забудьте зауважити, чи є поряд супермаркети. А ще важливо обирати будинок, поряд з яким немає школи або бару прямо під вікнами, якщо ви полюбляєте тишу та спокій.