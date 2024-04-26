Чоловік оригінально помстився іншим пасажирам у літаку й отримав шквал критики

Чоловік поділився у Reddit своєю історією. Його страшенно дратують люди, які встають зі своїх місць відразу після приземлення літака. Він вирішив оригінально помститися їм.

Чоловік зауважив, що дочекатися своєї черги, аби вийти з літака, – правило етикету, інформує Закордон 24. Його не так важко дотримуватися. Водночас деякі люди намагаються розштовхати всіх навколо й фактично вибігти.

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Як багато хто з вас, мабуть, знає, існує неписане правило/загальна ввічливість під час виходу з літака. Ви просто ЧЕКАЄТЕ, доки пасажири в рядах перед вами пройдуть до проходу/виходу, а потім виходите, коли настане ваша черга,

– наголосив пасажир.

Він додав, що деякі пасажири так біжать, ніби вийти першими – найбільша перемога у житті. Чоловік вирішив їм помститися. Він першим підвівся й загородив прохід власним тілом. А тоді запитав пасажирів зі свого ряду, чи потрібна їм допомога з сумкою. Отримавши ствердну відповідь, чоловік дуже повільно діставав ручну поклажу з ящиків й чекав, коли кожен з них по черзі вийде.

Він дуже радів, що так не випустив нікого завчасно. Однак коли розповів цю історію у мережі, думки у коментарях розділилися. Дехто зауважив, що люди можуть підійматися не тому, що хочуть встигнути першими, а через проблеми. Наприклад, з колінами.