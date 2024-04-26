Мужчина заметил, что дождаться своей очереди, чтобы выйти из самолета, – правило этикета, информирует Закордон 24. Его не так трудно соблюдать. В то же время некоторые люди пытаются растолкать всех вокруг и фактически выбежать.

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Как многие из вас, наверное, знает, существует неписаное правило/общая вежливость при выходе из самолета. Вы просто ЖДЕТЕ, пока пассажиры в рядах перед вами пройдут к проходу/выходу, а потом выходите, когда наступит ваша очередь,

– подчеркнул пассажир.

Он добавил, что некоторые пассажиры так бегут, будто выйти первыми – самая большая победа в жизни. Мужчина решил им отомстить. Он первым встал и загородил проход собственным телом. А потом спросил пассажиров из своего ряда, нужна ли им помощь с сумкой. Получив утвердительный ответ, мужчина очень медленно доставал ручную кладь из ящиков и ждал, когда каждый из них по очереди выйдет.

Он очень радовался, что так не выпустил никого раньше времени. Однако когда рассказал эту историю в сети, мнения в комментариях разделились. Некоторые заметил, что люди могут подниматься не потому, что хотят успеть первыми, а из-за проблем. Например, с коленями.