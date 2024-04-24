З таким титулом місто Юма навіть потрапило до книги рекордів Гіннеса. Загалом там пекельна спека упродовж 4 055 годин на рік.

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Міхаель Ставаст – гід аризонського туроператора WeVenture – розповів, що Юма приваблює туристів. Водночас жити там на постійній основі – справжнє випробування.

В Юмі сонце світить протягом 11 годин взимку і до 13 годин влітку. Життя у такій пустелі означає, що вдень доведеться ховатися від нестерпної спеки в приміщенні, аби уникнути теплового удару, а на вулицю можна вийти хіба, коли настає вечір,

– розповів чоловік.

Він наголосив, що, зокрема, дуже важко засинати. Усе тому, що температура навколо – суттєво вища, аніж температура людського тіла.

У Юмі бувають дні, коли температура повітря прогрівається до 50+ градусів. А коли настає літо, доводиться жити в умовах справжнього пекла.

Важко повірити, але паралельно Юма – рай для сільськогосподарського виробництва. Зокрема, місто у своїй історії має особливий рік, коли змогло закрити 90% запитів США по зеленому салату.