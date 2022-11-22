Як часто поляки п'ють пиво та який сорт обирають зазвичай: результати опитування

Популярність пива у Польщі залишається на високому рівні уже багато років поспіль. Розповідаємо, як часто поляки вибираються попити хмільного напою.

Згідно зі звітом "Beer 2022 smart shopper", майже кожен третій житель Польщі п’є пиво 2 – 3 рази на тиждень. При цьому найчастіше вибирають лагери.

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Як часто поляки п'ють пиво

31% респондентів п’ють пиво 2 – 3 рази на тиждень;

25% респондентів роблять це раз на тиждень;

17% – 2 – 3 рази на місяць;

11% – 4 – 6 разів на тиждень;

8% – смакують пивом щодня;

5% – раз на місяць;

2% – кожні 2 – 3 місяці

1% – випивають келих хмільного кожні 4 – 6 місяців або й рідше.

За словами Кшиштофа Домерадзкі з дослідницької компанії Kantar Polska, поляків можна сміливо назвати любителями пива. Більша частина респондентів заявили, що п'ють пиво хоча б раз на тиждень. Цей вид алкоголю прийнятний як для жінок, так і для чоловіків. Водночас на ринку з'являється все більший асортимент крафтового та безалкогольного пива.

Польща є одним із найбільших ринків пива в Європі, але з 2019 року ми спостерігаємо тенденцію до зниження. Відтоді споживання вже скоротилося приблизно на 8 літрів на душу населення – до менш ніж 93 літрів, що є найнижчим результатом з 2010 року. Тому висновок дослідження очевидний. Частота споживання серед багатьох поляків залишається відносно високою. Але при цьому кількість випитого пива зменшується,

– коментує Бартломей Моржицький, генеральний директор Асоціації роботодавців пивоварної промисловості – польських пивоварень (ZPPP-BP).

Які сорти пива обирають польські споживачі

Респонденти відповідали на запитання за шкалою Лайкерта – від 1 до 5. І результати вийшли такими:

Лагери – 3,2;

Ароматизоване пиво – 2,69;

Безалкогольне пиво – 2,54;

Регіональне пиво – 2,37;

Крафтове пиво – 2,14

Міцне пиво – 1,56.

Наведені дані не дивують. Лагери становлять приблизно 80% усього пива на ринку, хоча їхня частка систематично зменшується. Можна очікувати продовження цієї тенденції та подальшого зростання споживання безалкогольного пива, яке для багатьох споживачів є хорошою альтернативою алкогольним напоям,

– додав Моржицький.

За яких обставинах поляки зазвичай вживають пиво

У цьому випадку респонденти також відповідали на запитання за шкалою Лайкерта – від 1 до 5. І ось, що вийшло:

У поїздці чи на відпочинку – 3,89;

На вечірці або під час світської зустрічі – 3,79;

Вдома, але в колі сім’ї чи інших домочадців – 3,72;

Вдома (без компанії) – 2,62;

На зустрічах чи ділових заходах – 2,34.

Кшиштоф Домерадзкі наголошує, що зазвичай ми п’ємо пиво в компанії або під час урочистих заходів. Здебільшого поляки за допомогою пива знімають стрес.