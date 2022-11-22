Згідно зі звітом "Beer 2022 smart shopper", майже кожен третій житель Польщі п’є пиво 2 – 3 рази на тиждень. При цьому найчастіше вибирають лагери.

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Як часто поляки п'ють пиво

31% респондентів п’ють пиво 2 – 3 рази на тиждень;

25% респондентів роблять це раз на тиждень;

17% – 2 – 3 рази на місяць;

11% – 4 – 6 разів на тиждень;

8% – смакують пивом щодня;

5% – раз на місяць;

2% – кожні 2 – 3 місяці

1% – випивають келих хмільного кожні 4 – 6 місяців або й рідше.

За словами Кшиштофа Домерадзкі з дослідницької компанії Kantar Polska, поляків можна сміливо назвати любителями пива. Більша частина респондентів заявили, що п'ють пиво хоча б раз на тиждень. Цей вид алкоголю прийнятний як для жінок, так і для чоловіків. Водночас на ринку з'являється все більший асортимент крафтового та безалкогольного пива.

Польща є одним із найбільших ринків пива в Європі, але з 2019 року ми спостерігаємо тенденцію до зниження. Відтоді споживання вже скоротилося приблизно на 8 літрів на душу населення – до менш ніж 93 літрів, що є найнижчим результатом з 2010 року. Тому висновок дослідження очевидний. Частота споживання серед багатьох поляків залишається відносно високою. Але при цьому кількість випитого пива зменшується,

– коментує Бартломей Моржицький, генеральний директор Асоціації роботодавців пивоварної промисловості – польських пивоварень (ZPPP-BP).

Які сорти пива обирають польські споживачі

Респонденти відповідали на запитання за шкалою Лайкерта – від 1 до 5. І результати вийшли такими:

Лагери – 3,2;

Ароматизоване пиво – 2,69;

Безалкогольне пиво – 2,54;

Регіональне пиво – 2,37;

Крафтове пиво – 2,14

Міцне пиво – 1,56.

Наведені дані не дивують. Лагери становлять приблизно 80% усього пива на ринку, хоча їхня частка систематично зменшується. Можна очікувати продовження цієї тенденції та подальшого зростання споживання безалкогольного пива, яке для багатьох споживачів є хорошою альтернативою алкогольним напоям,

– додав Моржицький.

За яких обставинах поляки зазвичай вживають пиво

У цьому випадку респонденти також відповідали на запитання за шкалою Лайкерта – від 1 до 5. І ось, що вийшло:

У поїздці чи на відпочинку – 3,89;

На вечірці або під час світської зустрічі – 3,79;

Вдома, але в колі сім’ї чи інших домочадців – 3,72;

Вдома (без компанії) – 2,62;

На зустрічах чи ділових заходах – 2,34.

Кшиштоф Домерадзкі наголошує, що зазвичай ми п’ємо пиво в компанії або під час урочистих заходів. Здебільшого поляки за допомогою пива знімають стрес.