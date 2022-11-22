Згідно зі звітом "Beer 2022 smart shopper", майже кожен третій житель Польщі п’є пиво 2 – 3 рази на тиждень. При цьому найчастіше вибирають лагери.
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Як часто поляки п'ють пиво
- 31% респондентів п’ють пиво 2 – 3 рази на тиждень;
- 25% респондентів роблять це раз на тиждень;
- 17% – 2 – 3 рази на місяць;
- 11% – 4 – 6 разів на тиждень;
- 8% – смакують пивом щодня;
- 5% – раз на місяць;
- 2% – кожні 2 – 3 місяці
- 1% – випивають келих хмільного кожні 4 – 6 місяців або й рідше.
За словами Кшиштофа Домерадзкі з дослідницької компанії Kantar Polska, поляків можна сміливо назвати любителями пива. Більша частина респондентів заявили, що п'ють пиво хоча б раз на тиждень. Цей вид алкоголю прийнятний як для жінок, так і для чоловіків. Водночас на ринку з'являється все більший асортимент крафтового та безалкогольного пива.
Польща є одним із найбільших ринків пива в Європі, але з 2019 року ми спостерігаємо тенденцію до зниження. Відтоді споживання вже скоротилося приблизно на 8 літрів на душу населення – до менш ніж 93 літрів, що є найнижчим результатом з 2010 року. Тому висновок дослідження очевидний. Частота споживання серед багатьох поляків залишається відносно високою. Але при цьому кількість випитого пива зменшується,
– коментує Бартломей Моржицький, генеральний директор Асоціації роботодавців пивоварної промисловості – польських пивоварень (ZPPP-BP).
Які сорти пива обирають польські споживачі
Респонденти відповідали на запитання за шкалою Лайкерта – від 1 до 5. І результати вийшли такими:
- Лагери – 3,2;
- Ароматизоване пиво – 2,69;
- Безалкогольне пиво – 2,54;
- Регіональне пиво – 2,37;
- Крафтове пиво – 2,14
- Міцне пиво – 1,56.
Наведені дані не дивують. Лагери становлять приблизно 80% усього пива на ринку, хоча їхня частка систематично зменшується. Можна очікувати продовження цієї тенденції та подальшого зростання споживання безалкогольного пива, яке для багатьох споживачів є хорошою альтернативою алкогольним напоям,
– додав Моржицький.
За яких обставинах поляки зазвичай вживають пиво
У цьому випадку респонденти також відповідали на запитання за шкалою Лайкерта – від 1 до 5. І ось, що вийшло:
- У поїздці чи на відпочинку – 3,89;
- На вечірці або під час світської зустрічі – 3,79;
- Вдома, але в колі сім’ї чи інших домочадців – 3,72;
- Вдома (без компанії) – 2,62;
- На зустрічах чи ділових заходах – 2,34.
Кшиштоф Домерадзкі наголошує, що зазвичай ми п’ємо пиво в компанії або під час урочистих заходів. Здебільшого поляки за допомогою пива знімають стрес.