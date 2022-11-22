Согласно отчету "Beer 2022 smart shopper", почти каждый третий житель Польши пьет пиво 2 – 3 раза в неделю. При этом чаще всего выбирают лагеря.

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Как часто поляки пьют пиво

  • 31% респондентов пьют пиво 2 – 3 раза в неделю;
  • 25% респондентов делают это раз в неделю;
  • 17% – 2 – 3 раза в месяц;
  • 11% – 4 – 6 раз в неделю;
  • 8% – смакуют пивом ежедневно;
  • 5% – раз в месяц;
  • 2% – каждые 2 – 3 месяца
  • 1% – выпивают бокал хмельного каждые 4 – 6 месяцев или реже.

По словам Кшиштофа Домерадзки из исследовательской компании Kantar Polska, поляков можно смело назвать любителями пива. Большинство респондентов заявили, что пьют пиво хотя бы раз в неделю. Этот вид алкоголя приемлем как для женщин, так и мужчин. В то же время, на рынке появляется все больший ассортимент крафтового и безалкогольного пива.

Польша является одним из самых больших рынков пива в Европе, но с 2019 года мы наблюдаем тенденцию к снижению. С тех пор потребление уже сократилось примерно на 8 литров на душу населения – до менее 93 литров, что является самым низким результатом с 2010 года. Поэтому вывод исследования очевиден. Частота потребления среди многих поляков остается относительно высокой. Но при этом количество выпитого пива уменьшается,
– комментирует Бартломей Моржицкий, генеральный директор Ассоциации работодателей пивоваренной промышленности – польских пивоварен (ZPPP-BP).

Какие сорта пива выбирают польские потребители

Респонденты отвечали на вопросы по шкале Лайкерта – от 1 до 5. И результаты получились следующими:

  • Лагеря – 3,2;
  • Ароматизированное пиво – 2,69;
  • Безалкогольное пиво – 2,54;
  • Региональное пиво – 2,37;
  • Крафтовое пиво – 2,14
  • Крепкое пиво – 1,56.

Приведенные данные не удивляют. Лагеря составляют примерно 80% всего пива на рынке, хотя их доля систематически уменьшается. Можно ожидать продолжения этой тенденции и дальнейшего роста потребление безалкогольного пива, которое для многих потребителей является хорошей альтернативой алкогольным напиткам,
– добавил Моржицкий.

При каких обстоятельствах поляки обычно употребляют пиво

В этом случае респонденты также отвечали на вопросы по шкале Лайкерта – от 1 до 5. И вот что получилось:

  • В поездке или на отдыхе – 3,89;
  • На вечеринке или во время светской встречи – 3,79;
  • Дома, а в кругу семьи или других домочадцев – 3,72;
  • Дома (без компании) – 2,62;
  • На встречах или деловых мероприятиях – 2,34.

Кшиштоф Домерадзки отмечает, что обычно мы пьем пиво в компании или во время торжественных мероприятий. В основном поляки с помощью пива снимают стресс.