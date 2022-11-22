Согласно отчету "Beer 2022 smart shopper", почти каждый третий житель Польши пьет пиво 2 – 3 раза в неделю. При этом чаще всего выбирают лагеря.
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Как часто поляки пьют пиво
- 31% респондентов пьют пиво 2 – 3 раза в неделю;
- 25% респондентов делают это раз в неделю;
- 17% – 2 – 3 раза в месяц;
- 11% – 4 – 6 раз в неделю;
- 8% – смакуют пивом ежедневно;
- 5% – раз в месяц;
- 2% – каждые 2 – 3 месяца
- 1% – выпивают бокал хмельного каждые 4 – 6 месяцев или реже.
По словам Кшиштофа Домерадзки из исследовательской компании Kantar Polska, поляков можно смело назвать любителями пива. Большинство респондентов заявили, что пьют пиво хотя бы раз в неделю. Этот вид алкоголя приемлем как для женщин, так и мужчин. В то же время, на рынке появляется все больший ассортимент крафтового и безалкогольного пива.
Польша является одним из самых больших рынков пива в Европе, но с 2019 года мы наблюдаем тенденцию к снижению. С тех пор потребление уже сократилось примерно на 8 литров на душу населения – до менее 93 литров, что является самым низким результатом с 2010 года. Поэтому вывод исследования очевиден. Частота потребления среди многих поляков остается относительно высокой. Но при этом количество выпитого пива уменьшается,
– комментирует Бартломей Моржицкий, генеральный директор Ассоциации работодателей пивоваренной промышленности – польских пивоварен (ZPPP-BP).
Какие сорта пива выбирают польские потребители
Респонденты отвечали на вопросы по шкале Лайкерта – от 1 до 5. И результаты получились следующими:
- Лагеря – 3,2;
- Ароматизированное пиво – 2,69;
- Безалкогольное пиво – 2,54;
- Региональное пиво – 2,37;
- Крафтовое пиво – 2,14
- Крепкое пиво – 1,56.
Приведенные данные не удивляют. Лагеря составляют примерно 80% всего пива на рынке, хотя их доля систематически уменьшается. Можно ожидать продолжения этой тенденции и дальнейшего роста потребление безалкогольного пива, которое для многих потребителей является хорошей альтернативой алкогольным напиткам,
– добавил Моржицкий.
При каких обстоятельствах поляки обычно употребляют пиво
В этом случае респонденты также отвечали на вопросы по шкале Лайкерта – от 1 до 5. И вот что получилось:
- В поездке или на отдыхе – 3,89;
- На вечеринке или во время светской встречи – 3,79;
- Дома, а в кругу семьи или других домочадцев – 3,72;
- Дома (без компании) – 2,62;
- На встречах или деловых мероприятиях – 2,34.
Кшиштоф Домерадзки отмечает, что обычно мы пьем пиво в компании или во время торжественных мероприятий. В основном поляки с помощью пива снимают стресс.