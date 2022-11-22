Согласно отчету "Beer 2022 smart shopper", почти каждый третий житель Польши пьет пиво 2 – 3 раза в неделю . При этом чаще всего выбирают лагеря.

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Как часто поляки пьют пиво

31% респондентов пьют пиво 2 – 3 раза в неделю;

25% респондентов делают это раз в неделю;

17% – 2 – 3 раза в месяц;

11% – 4 – 6 раз в неделю;

8% – смакуют пивом ежедневно;

5% – раз в месяц;

2% – каждые 2 – 3 месяца

1% – выпивают бокал хмельного каждые 4 – 6 месяцев или реже.

По словам Кшиштофа Домерадзки из исследовательской компании Kantar Polska, поляков можно смело назвать любителями пива. Большинство респондентов заявили, что пьют пиво хотя бы раз в неделю. Этот вид алкоголя приемлем как для женщин, так и мужчин. В то же время, на рынке появляется все больший ассортимент крафтового и безалкогольного пива.

Польша является одним из самых больших рынков пива в Европе, но с 2019 года мы наблюдаем тенденцию к снижению. С тех пор потребление уже сократилось примерно на 8 литров на душу населения – до менее 93 литров, что является самым низким результатом с 2010 года. Поэтому вывод исследования очевиден. Частота потребления среди многих поляков остается относительно высокой. Но при этом количество выпитого пива уменьшается,

– комментирует Бартломей Моржицкий, генеральный директор Ассоциации работодателей пивоваренной промышленности – польских пивоварен (ZPPP-BP).

Какие сорта пива выбирают польские потребители

Респонденты отвечали на вопросы по шкале Лайкерта – от 1 до 5. И результаты получились следующими:

Лагеря – 3,2;

Ароматизированное пиво – 2,69;

Безалкогольное пиво – 2,54;

Региональное пиво – 2,37;

Крафтовое пиво – 2,14

Крепкое пиво – 1,56.

Приведенные данные не удивляют. Лагеря составляют примерно 80% всего пива на рынке, хотя их доля систематически уменьшается. Можно ожидать продолжения этой тенденции и дальнейшего роста потребление безалкогольного пива, которое для многих потребителей является хорошей альтернативой алкогольным напиткам,

– добавил Моржицкий.

При каких обстоятельствах поляки обычно употребляют пиво

В этом случае респонденты также отвечали на вопросы по шкале Лайкерта – от 1 до 5. И вот что получилось:

В поездке или на отдыхе – 3,89;

На вечеринке или во время светской встречи – 3,79;

Дома, а в кругу семьи или других домочадцев – 3,72;

Дома (без компании) – 2,62;

На встречах или деловых мероприятиях – 2,34.