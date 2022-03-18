Як в часи Сталіна: в Москві почали утискати українську діаспору
Працівники МВС та ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у столиці країни-агресора. Людям влаштовують допити та застерігають від участі у протестах.
Про це розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI. Центр посилається на "ОВД-Інфо" – незалежний російський правозахисний медіа-проєкт.
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Допити та погрози
У повідомленні йдеться про те, що українців, які проживають у Москві, викликають на допити. Зокрема, їх питають про:
- наявність "забороненої літератури" або націоналістичної символіки;
- підтримку протестів;
- те, чи знають вони людей, які беруть участь у мітингах проти війни.
Також є інформація, що українців начебто знімають з рейсів за кордон, забираючи у поліцейські дільниці. Проти них фабрикують справи, є загроза ув'язнень.
Зважаючи на нещодавню промову Путіна, в якій він різко висловився про "націонал-зрадників", громадянам України, які досі перебувають на території країни-окупанта, варто задуматися про зміну місця проживання на більш безпечне.
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