Як в часи Сталіна: в Москві почали утискати українську діаспору

Працівники МВС та ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у столиці країни-агресора. Людям влаштовують допити та застерігають від участі у протестах.

Про це розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI. Центр посилається на "ОВД-Інфо" – незалежний російський правозахисний медіа-проєкт.

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Допити та погрози

У повідомленні йдеться про те, що українців, які проживають у Москві, викликають на допити. Зокрема, їх питають про:

наявність "забороненої літератури" або націоналістичної символіки;

підтримку протестів;

те, чи знають вони людей, які беруть участь у мітингах проти війни.

Також є інформація, що українців начебто знімають з рейсів за кордон, забираючи у поліцейські дільниці. Проти них фабрикують справи, є загроза ув'язнень.

Зважаючи на нещодавню промову Путіна, в якій він різко висловився про "націонал-зрадників", громадянам України, які досі перебувають на території країни-окупанта, варто задуматися про зміну місця проживання на більш безпечне.

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