Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI. Центр ссылается на "ОВД-Инфо" – независимый российский правозащитный медиапроект.

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Допросы и угрозы

В сообщении говорится, что проживающих в Москве украинцев вызывают на допросы. В частности, их спрашивают о:

наличие "запретной литературы" или националистической символики;

поддержку протестов;

то, знают ли они людей, участвующих в митингах против войны.

Также есть информация, что украинцев вроде бы снимают с рейсов за границу, забирая в полицейские участки. Против них фабрикуют дела, есть угроза заключения.

Учитывая недавнюю речь Путина, в которой он резко высказался о "националах-предателях", гражданам Украины, которые до сих пор находятся на территории страны-оккупанта, стоит задуматься об изменении места жительства на более безопасное.