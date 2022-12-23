Boże Narodzenie і Nowy Rok: 55 польських слів на різдвяно-новорічну тематику

23 грудня 2022, 19:31
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Різдвяні та новорічні свята вже наступають на п'яти, тож саме час приділити хвилинку для вивчення польських слів на різдвяну тематику. Тим паче якщо плануєте провести цей період в Польщі.

Так, в продовження теми вивчення польської мови підготували кілька слів та висловів, які допоможуть вам спілкуватися про зимові свята з поляками. Адже Різдво та Новий рік – важливі дні в Польщі, які об'єднують тисячі сімей і зближують друзів. Тож зберігайте добірку зимово-святкової польської лексики, яка стане в пригоді для повсякденного спілкування.

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Як говорити про зимові свята польською мовою

Святвечір та Різдво

  • święto – свято
  • obchodzić / świętować – святкувати
  • Wigilia – Святвечір
  • Boże Narodzenie – Різдво
  • msza święta – богослужіння
  • msza pasterska / pasterka – урочиста меса, яку відправляють вночі
  • modlitwa – молитва
  • kolędy – коляда
  • szopka bożonarodzeniowa / szopka – вертеп
  • święta rodzina – пресвята родина
  • Jezus – Ісус
  • Maria – Марія
  • Józef – Йосип
  • pasterze – пастухи
  • trzech królowie – три королі
  • anioł – ангел
  • gwiazda Betlejemska – Вифлеємська зірка
  • żłób – ясла
  • osioł – осел
  • owce – вівці
  • stół świąteczny – святковий стіл
  • świeca – свічка
  • opłatek – проскурка
  • dwanaście potraw – 12 страв
  • barszcz czerwony z uszkami – червоний борщ із вушками
  • zupa grzybowa – грибний суп
  • gołąbki z kaszą i grzybami – голубці з кашею та грибами
  • śledzie w śmietanie – оселедець в сметані
  • ryba po grecku – риба по-грецьки
  • karp – короп
  • duszona kapusta z groszkiem – тушкована капуста з горохом
  • kutia – кутя
  • piernik – пряник
  • pierogi – вареники
  • bułka makowa – булка з маком
  • kompot z suszonych owoców – компот із сухофруктів

Вертеп (szopka) / Фото pexels

Різдвяні декорації

  • choinka – ялика
  • ubierać choinkę – прикрашати ялинку
  • bombka choinkowa – ялинкова кулька
  • lampki choinkowe – гірлянда
  • gwiazda – зірка
  • wieniec iglasty – хвойний віник
  • renifer – фігурка північного оленя
  • kominek – камін
  • pończochy – панчохи
  • latarka świąteczna – різдвяний ліхтар

Ялинка (choinka) / Фото pexels

Новий рік / Nowy Rok

  • sylwester – святкування з 31 грудня на 1 січня
  • słodycze świąteczne – святкові солодощі
  • prezent – подарунок
  • zimne ognie – бенгальські вогні
  • fajerwerki або sztuczne ognie – феєрверк
  • szampan – ігристе вино
  • kieliszek szampana – келих ігристого вина
  • wiaderko do lodu – відерце для льоду.
Автор: Назарій Сорока