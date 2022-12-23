Boże Narodzenie і Nowy Rok: 55 польських слів на різдвяно-новорічну тематику
23 грудня 2022, 19:31Читать новость на русском
Різдвяні та новорічні свята вже наступають на п'яти, тож саме час приділити хвилинку для вивчення польських слів на різдвяну тематику. Тим паче якщо плануєте провести цей період в Польщі.
Так, в продовження теми вивчення польської мови підготували кілька слів та висловів, які допоможуть вам спілкуватися про зимові свята з поляками. Адже Різдво та Новий рік – важливі дні в Польщі, які об'єднують тисячі сімей і зближують друзів. Тож зберігайте добірку зимово-святкової польської лексики, яка стане в пригоді для повсякденного спілкування.
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Як говорити про зимові свята польською мовою
Святвечір та Різдво
- święto – свято
- obchodzić / świętować – святкувати
- Wigilia – Святвечір
- Boże Narodzenie – Різдво
- msza święta – богослужіння
- msza pasterska / pasterka – урочиста меса, яку відправляють вночі
- modlitwa – молитва
- kolędy – коляда
- szopka bożonarodzeniowa / szopka – вертеп
- święta rodzina – пресвята родина
- Jezus – Ісус
- Maria – Марія
- Józef – Йосип
- pasterze – пастухи
- trzech królowie – три королі
- anioł – ангел
- gwiazda Betlejemska – Вифлеємська зірка
- żłób – ясла
- osioł – осел
- owce – вівці
- stół świąteczny – святковий стіл
- świeca – свічка
- opłatek – проскурка
- dwanaście potraw – 12 страв
- barszcz czerwony z uszkami – червоний борщ із вушками
- zupa grzybowa – грибний суп
- gołąbki z kaszą i grzybami – голубці з кашею та грибами
- śledzie w śmietanie – оселедець в сметані
- ryba po grecku – риба по-грецьки
- karp – короп
- duszona kapusta z groszkiem – тушкована капуста з горохом
- kutia – кутя
- piernik – пряник
- pierogi – вареники
- bułka makowa – булка з маком
- kompot z suszonych owoców – компот із сухофруктів
Різдвяні декорації
- choinka – ялика
- ubierać choinkę – прикрашати ялинку
- bombka choinkowa – ялинкова кулька
- lampki choinkowe – гірлянда
- gwiazda – зірка
- wieniec iglasty – хвойний віник
- renifer – фігурка північного оленя
- kominek – камін
- pończochy – панчохи
- latarka świąteczna – різдвяний ліхтар
Новий рік / Nowy Rok
- sylwester – святкування з 31 грудня на 1 січня
- słodycze świąteczne – святкові солодощі
- prezent – подарунок
- zimne ognie – бенгальські вогні
- fajerwerki або sztuczne ognie – феєрверк
- szampan – ігристе вино
- kieliszek szampana – келих ігристого вина
- wiaderko do lodu – відерце для льоду.